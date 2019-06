Russia, fermato reporter anticorruzione

E'stato arrestato a Mosca Ivan Golunov, un giornalista della testata online Meduza, conosciuto per le sue inchieste sulla corruzione. E' stato bloccato dalla polizia con l' accusa di traffico di stupefacenti. Sarebbe stata trovata droga nel suo zaino e in casa. Golunov si dice innocente e racconta che gli agenti si sono rifiutati di sottoporlo ai test antidroga. "E' perseguitato per la sua attività giornalistica",dicono i colleghi. "Era stato minacciato per un pezzo a cui sta lavorando".(Di venerdì 7 giugno 2019)