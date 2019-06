Roma | scelto il nuovo allenatore per la panchina giallorossa | ecco chi è il sostituto di

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Laha trovato l’accordo con lo Shakhtar per liberare Paulo Fonseca, che diventerà dunque ilgiallorosso LahaPaulo Fonseca, sarà lui a sostituire Claudio Ranieri sulla. Accordo raggiunto tra la società del presidente Pallotta e lo Shakhtar Donetsk che, secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, riceverà un indennizzo di due milioni di euro per liberare il proprio manager. Lapresse Uno sconto non da poco a favore della, considerando i 5 milioni di clausola inseriti inizialmente nel contratto di Fonseca, libero adesso di volare nella Capitale per firmare il suoaccordo. Lunedì dovrebbe essere il giorno giusto per lo sbarco, dopodiché ilgiallorosso potrà finalmente cominciare una nuova avventura in Italia.L'articoloilper lachi è il ...