Roma Il Campidoglio investe 12 milioni per la riqualificazione di parchi | giardini e

Campidoglio : Lega - dai Romani avviso di sfratto a Raggi : "I romani hanno dato l'avviso di sfratto alla sindaca Raggi, dalle zone più periferiche quelle che maggiormente gli avevano dato credito, arrivano i risultati peggiori per loro. Di converso le periferie vanno a premiare la Lega. I nostri risultati dicono che a Roma siamo il primo partito del centrodestra". Lo dichiara, contattato dall'Agi, Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, commentando il voto nella Capitale per le elezioni ...

Roma. Musica in Piazza del Campidoglio : La Piazza del Campidoglio si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per le scuole primarie, secondarie e superiori

Roma - SCAVI SOTTO CAMPIDOGLIO : TROVATA STATUA DIVINITÀ/ Video - testa di Dioniso? : ROMA, TROVATA la testa di una DIVINITÀ durante gli SCAVI SOTTO il CAMPIDOGLIO: appartiene a Dioniso? Archeologi 'potrebbe essere'.

Roma - trovata testa divinità ai Fori Imperiali/ Scavi sotto il Campidoglio : è Dioniso : Roma, trovata la testa di una divinità al Campidoglio: è Dioniso, l'annuncio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Roma - ritrovata statua di una divinità durante gli scavi sotto il Campidoglio : sotto la terra di Roma, un’altra meraviglia: la testa di una divinità in marmo bianco, dai capelli ondulati e raccolti, è stata trovata oggi ai piedi del Campidoglio. “Una bellissima sorpresa”, l’ha definita la Sovrintedenza capitolina ai Beni culturali, venuta alla luce grazie agli archeologi della stessa Sovrintendenza, che erano impegnati negli scavi della via Alessandrina, nel centro di Roma. La statua sembra essere ...

Roma. Calcio solidale : in Campidoglio l’evento conclusivo di Giovani in campo : Si è tenuto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l’evento conclusivo del progetto “Giovani in campo, sperimentazione di Calcio solidale

Roma : studenti in Campidoglio per ‘Musica in piazza’ : Roma – Sara’ l’Inno di Mameli ad aprire il concerto che domani, 21 maggio, riunira’ in Piazza del Campidoglio studenti e istituzioni. Il Campidoglio infatti mettera’ a disposizione la sua piazza per ospitare il concerto-evento ‘Il maestro e gli allievi’, organizzato da Roma Capitale, Anp Lazio e Accademia Nazionale di Danza. Il liceo scientifico ‘Newton’, assieme ad alcune scuole primarie e ...

?Roma - allarme sul Campidoglio : a rischio crisi di liquidità : L'equazione del debito pregresso della Capitale, i 12 miliardi di euro di passivo accumulati prima del 2008 e il cui pagamento è affidato a un commissario straordinario, ha una e una sola...

In Campidoglio consegna medaglie per giornata conclusiva Natale di Roma : Natale Roma. DA RAGGI consegna medaglie CELEBRATIVE IN Campidoglio /FOTO Roma – giornata conclusiva, in Campidoglio, delle celebrazioni per il Natale di Roma (21 aprile). In aula Giulio Cesare la sindaca Virginia Raggi si e’ scambiata targhe e riconoscimenti con alcune eccellenze di vari settori. Tra loro, Chiara Medaglia, Antonio Vecchio e Matteo Taglienti, dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a cui e’ stata ...

Roma - gli artisti di strada in Campidoglio : Gli artisti di strada di Roma in piazza del Campidoglio. 'Non vietateci, ascoltateci!', lo slogan della manifestazione. Gli artisti protestano contro i continui divieti imposti per strada e chiedono ...

La Roma dei Cesari - Passeggiata storico-culturale dal Campidoglio alla Valle del Colosseo : Descrizione : Questa Passeggiata ci condurrà nel cuore della vita politica, religiosa e commerciale dell'antica Roma. Il nostro percorso inizierà dalla terrazza belvedere del Campidoglio, da dove, ...

Roma - Campidoglio vuole spostare gli ambulanti dal centro storico. Ma gli altri Municipi fanno muro : “Non c’è spazio” : Questione di spazi. E di opportunità. Sembra che nei 1.285 chilometri quadrati su cui si estende la città di Roma non vi sia spazio per le circa 1.200 bancarelle concentrate all’interno del centro Storico della Capitale, perlopiù distribuite sui marciapiedi lungo le vie dello shopping in Prati o, ancor peggio, nei pressi dei monumenti più importanti della Città Eterna. A certificarlo, da mesi, sono la gran parte dei Municipi di Roma, che da un ...

Il Campidoglio ha arruolato cinque generali per le emergenze di Roma : C'è una legge che consente alle amministrazioni statali e territoriali di assumere a tempo determinato i militari ausiliari, quelli cioè che abbiano cessato il servizio attivo ma non sono ancora in pensione. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di approfittarne e ha 'arruolato' cinque generali con una delibera approvata dalla giunta comunale che consentirà nelle prossime settimane l'assunzione di cinque alti ufficiali, ...

Giro d'Italia - il Campidoglio : 'A Tor Bella Monaca non si passa' - a rischio la tappa Romana : Per il braccio destro di Raggi, in ogni caso, 'non si è trattato di una decisione 'politica', ma di analisi tecniche fatte dai dipartimenti che si occupano della viabilità e della Polizia locale. Per ...