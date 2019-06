Roland Garros | sulla terra non c’è storia | Nadal liquida Federer | è 12esima finale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) La 39esima edizione della sfida infinita tra i due più grandi delladel tennis va a Rafael. Quando si giocarossa del, anche la classe di Rogernon può nulla contro la macchina spagnola. Finisce con un netto 3 set a zero, a dispetto di una partita combattuta per almeno due ore:conquista così lanell’Open di Francia e ora aspetta il vincente di Djokovic-Thiem. Finora, quando è arrivato all’ultimo appuntamento del più importante torneo, non ha mai perso. In una semirovinata dal forte vento, il responso del campo dice 6-3 6-4 6-2 in 2 ore e 25 minuti per. Le condizioni climatiche hanno sfavorito soprattutto, impossibilitato a giocare in anticipo ed essere penetrante con i suoi colpi. Dall’altra parte il maiorchino ha mostrato la consueta solidità mentale: 82% di prime di ...

