Roland Garros 2019 | tra Djokovic e Thiem vince la pioggia Match interrotto sul set pari

Roland Garros 2019 - Djokovic-Thiem : semifinale interrotta per pioggia. Quando si rigioca? Match spostato a sabato! Programma - orario d’inizio e tv : La pioggia ha interrotto la seconda semifinale del Roland Garros 2019. Novak Djokovic e Dominic Thiem stavano per iniziare il quinto game del terzo set Quando all’improvviso il maltempo ha fatto capolino a Parigi e ha costretto i giocatori a rientrare negli spogliatoi, si è aspettato un miglioramento delle condizioni meteo che però non è arrivato. Il Match era fermo sull’1-1, l’austriaco conduceva per 3-1 nel terzo set e aveva ...

18.38 Attendiamo di conoscere quando si giocherà la prosecuzione di questo match. 18.30 E' arrivata la cancellazione ufficiale ...

Federer ko - Nadal primo finalista del Roland Garros : Rafa Nadal e' il primo finalista sulla terra rossa del Roland Garros. Lo spagnolo in semifinale ha battuto il rivale di sempre Roger Federer in soli tre set, in 2h25' di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Nadal affrontera' in finale il vincente dell'altro match che opporra' il serbo Novak Djokovic all'austriaco Dominic Thiem.

Roland Garros – Sospesa per maltempo la semifinale tra Thiem e Djokovic : si riprende domani alle ore 12 : Gli organizzatori hanno annunciato che la partita tra Thiem e Djokovic, Sospesa per maltempo, riprenderà domani alle ore 12 La seconda semifinale del Roland Garros tra Novak Djokovic e Dominic Thiem è stata Sospesa a causa del maltempo e riprenderà domani alle ore 12, come annunciato dagli organizzatori dello Slam parigino. Al momento dell’interruzione l’austriaco, numero 4 del mondo e del seeding, conduceva sul serbo, numero 1 ...

Nuova sospensione del match per la pioggia! 3-1 Attacca di dritto Thiem, Djokovic mette lungo il recupero! break! 40-A Passante di ...

30-15 Dritto a sventaglio vincente di Thiem! 15-15 Djokovic chiamato a rete da Thiem fa punto. 15-0 Rovescio largo di Djokovic. 1-1 ...

Roland Garros – Nadal in finale a Parigi - ma i complimenti sono per Federer : “essere al suo livello a 37 anni è incredibile” : Rafa Nadal vola in finale al Roland Garros: il maiorchino si congratula con Roger Federer dopo il successo E’ Rafa Nadal il primo finalista del Roland Garros: il tennista maiorchino ha mandato al tappeto in soli tre match oggi il suo rivale svizzero Roger Federer, al loro 39° incontro. “È incredibile giocare con Roger qui. Congratulazioni a lui, essere al suo livello a 37 anni, è incredibile, dico grazie ai tifosi perché è ...

1-0 Chiude con un ace l'austriaco. 40-0 Bordata con la prima. 15-0 Djokovic schiaccia ma Thiem si difende e conquista il ...

4-3 Djokovic domina ancora al servizio. 40-0 Thiem inciampa nell'idea di Djokovic di chiamarlo a rete. 30-0 Smorzata di Nole. ...

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal : “Un piacere giocare contro Federer. Sono contento della finale - è il torneo più importante” : Rafael Nadal ha letteralmente dominato l’attesissima semifinale del Roland Garros contro Roger Federer, imponendosi in tre rapidi set e chiudendo la contesa in poco più di due ore: tutto estremamente facile per lo spagnolo che ha liquidato lo svizzero con grande disinvoltura, non c’è stata partita sulla terra rossa di Parigi e così il mancino di Manacor ha fatto suo il 39esimo confronto contro il suo grande rivale. Il tennista ...

15-0 Stecca Thiem in risposta. 2-2 Thiem non ha problemi al servizio. 40-0 Djokovic non trova il campo in risposta. 15-0 Servizio ...

30-15 Per la prima volta nel match, Nole si fa sentire in zona offensiva. 30-0 Ottima prima centrale del classe '93. 15-0 ...

Roland Garros - sulla terra non c’è storia : Nadal liquida Federer - è 12esima finale : La 39esima edizione della sfida infinita tra i due più grandi della storia del tennis va a Rafael Nadal. Quando si gioca sulla terra rossa del Roland Garros, anche la classe di Roger Federer non può nulla contro la macchina spagnola. Finisce con un netto 3 set a zero, a dispetto di una partita combattuta per almeno due ore: Nadal conquista così la 12esima finale nell’Open di Francia e ora aspetta il vincente di Djokovic-Thiem. Finora, ...

16.34 primo set che vola via in maniera incredibile: match senza storia sin qui, con Thiem bravissimo a non dare possibilità di ...