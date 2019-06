“Risolviti i ca***i tuoi” Presunto furto Marco Carta | il cantante lo demolisce

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 giugno 2019) A pochi giorni dall’arresto per ildi alcune t-shirt per un valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano,ha raccontato la sua versione dei fatti a Barbara D’Urso. Il, ancora provato dalla vicenda che sabato scorso l’ha fatto rimbalzare su tutti i media, ha concesso all’amica conduttrice un’intervista esclusiva nel suo salotto di ‘Live Non è la D’Urso’, il programma in onda il mercoledì sera in diretta su Canale 5. Proprio a causa della sua partecipazione nel programma della D’Urso, un collega dello ha attaccato senza mezzi termini. Si tratta di Luca Dirisio, interprete di ‘Calma e sangue freddo’, brano tormentone dell’estate 2004 che lo ha portato a vincere il premio Artista rivelazione dell’anno alla quarantunesima edizione del Festivalbar. Dirisio ha letteralmente perso le staffe sui social, dicendo anche ...