Rihanna in gita in italia con il fidanzato miliardario Hassan Jameel

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo il Messico,è volata ininsieme al ricchissimoSaudita che vanta un patrimonio di due miliardi di dollari.insieme alhanno passato qualche giorno nel nostro paese facendo gite romantiche al mare come riportato dal Daily Mail.Di recente la cantante è stata nominata la musicista femminile più ricca del mondo battendo nomi come quelli di Madonna, Celine Dion e Beyoncé. La coppia che si è conosciuta nel 2017 ha passato qualche giorno in una città vicino Napoli, mangiando prelibatezze e facendo lunghe gite in barca.Romantica la situazione ma anche l’abbigliamento della cantante che ha indossato un vestito bianco che risaltava con le sue lunghe chiome nere. Solo poche settimane fa, la coppia era stata data in crisi e i tabloid avevano detto che la cantante si fosse già separata dal ricco uomo d’affari dell’Arabia Saudita, ma a quando pare erano notizie infondate.

Infatti oltre che in Italia i due erano stati fotografati a Puerto Vallarta in Messico. La prima volta che i due sono usciti allo scoperto, è stato nel 2017 quando sono stati fotografati insieme dentro una vasca idromassaggio in Spagna. La relazione però non è mai stata confermata anche se in molte interviste Rihanna ne ha fatto cenno.“Mi sono sentita in colpa per essermi presa un periodo per me, ma non mi era mai capitata prima una persona che ne valesse la pena”, aveva rivelato a Vogue. Hassan proviene da una delle famiglie più ricche del mondo ed è l’erede di una fortuna da 2,2 miliardi di dollari ma anche Rihanna può vantare di un patrimonio personale di 600 milioni di dollari che non è certo male. Prima di Rihanna, Hassan è stato legato alla top model Naomi Campbell.