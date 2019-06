Ricorso Manchester City al TAS | sentenza già comunicata al club?

Uefa - il Manchester City gioca d’anticipo : Ricorso al Tas prima della sentenza [DETTAGLI] : Il Manchester City gioca d’anticipo e prima ancora che la Uefa si pronunci va al Tas, il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna in merito al deferimento dello scorso 16 maggio da parte della Camera di Investigazione indipendente dell’Organo di Controllo Finanziario dei club, che in quell’occasione ha deciso di rimandare il City alla Camera Giudicante. Lo scorso 7 marzo la Camera investigatoria aveva aperto ...

