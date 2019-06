Renzi | Al Bilderberg ho trovato competenza | altro che complotti

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) "Sono stato per tre giorni al, per la prima volta.chee logge internazionali: un luogo di alta discussione, di confronti su intelligenza artificiale e cybersecurity, rapporti con la Cina e conquista dello spazio, futuro dell'Europa e relazioni con gli Stati Uniti". Lo scrive il senatore del Pd, Matteo, nella sua Enews. "Purtroppo siamo sommersi da banalità e pregiudizi: se solo si potesse discutere di cose serie, anche in Italia. E invece qui anzichè parlare di intelligenza artificiale, dobbiamo confrontarci con la stupidità naturale di una leadership politica che non tocca palla su nulla, dai dossier europei all'operazione Fiat Renault", aggiunge. "Tornerà prima o poi il tempo della qualità, della, del merito. Nel frattempo speriamo che questi non facciano troppi danni,che idel!".

