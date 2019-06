Reggina | sfuma un obiettivo per la difesa | Cosenza si allontana

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019)sempre intenta a programmare la prossima stagione. Si aspetta l’ufficialità di Toscano, che avverrà la prossima settimana dopo che il tecnico risolverà il suo contratto con la Feralpisalò., c’è l’accordo con Toscano! E un ex Milan entra a far parte della società Nel frattempo il Ds Taibi continua a lavorare anche per quanto riguarda la rosa da regalare al neo allenatore. Diversi i nomi contattati, diversi i sondaggi effettuati. Tra questi, si era parlato anche del difensore, ex amaranto andato via da Lecce dopo tanto tempo e già contattato a gennaio con l’avvento della nuova proprietà. Nel mercato di riparazione il calciatore di Stignano aveva declinato l’offerta della squadra amaranto, che ha provato nuovamente l’affondo nelle settimane precedenti. Da registrare però, in tal senso, un nuovo rifiuto da parte dell’esperto ...

