RaiUno | Roberto Poletti a Unomattina | “Vorrei essere giudicato in base al mio lavoro”

(Di venerdì 7 giugno 2019) La presenza di Stefano, ex direttore di Radio Padania, aEstate ha suscitato nei giorni scorsi diverse reazioni. Il piddino Michele Anzaldi ha sottolineato come l’ingaggio di un esterno sia “un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico”. E proprio ieri 6 giugno, l’ad Salini ha preso le distanze da questa scelta: “L’intenzione è valorizzare le risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto dell’autonomia editoriale dei direttori di rete, che, se pensano di non trovare in azienda risorse adatte ai programmi, possono rivolgersi all’esterno”. Ecco perché oggi, nel giorno della conferenza stampa con i nuovi volti del daytime della prima rete al debutto lunedì 17 giugno, non potevano mancare le parole della direttrice di rete, Teresa De Santis: “La scelta ...

