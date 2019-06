Ragusa | da 20 giorni perdita di petrolio nel fiume Irminio | area di proprietà Eni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Da circa tre settimane asi registra uno sversamento diche sta interessando un bacino del. Quanto estesa sia ladel greggio non è stato ancora reso noto, ma da almeno 20l’di estrazione di contrada Moncillè, didell’Eni, è presidiata giorno e notte e l’accesso è vietato ai non autorizzati. Salvatore Buonmestieri, dirigente dell’ufficio ambiente del Libero Consorzio di, conferma che tutti gli enti preposti sono a lavoro per monitorare costantemente la situazione. Non nascondendo la tensione per la gravità dell’evento, il dirigente capo continua a ripetere che tutto è sotto controllo e ognuno, per le proprie competenze, sta facendo il possibile per limitare i danni. Legambiente invece parla di possibile disastro ambientale e annuncia la presentazioni di un esposto in Procura “così come fatto in Val ...

