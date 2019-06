Quanti lavorano in Italia ed Europa nel settore della conoscenza? – Infografiche

termometropolitico

(Di venerdì 7 giugno 2019)inednel? –Si tratta dei settori chiave per lo sviluppo economico di un Paese, quelli che pagano meglio e i meno destinati ad essere messi in crisi dallo sviluppo tecnologico. Sono quelli dell’ICT e in generale dei servizi, dalla ricerca e istruzione, alla medicina, a tutti quelli in cui secondo la definizione di Eurostat più di un terzo di lavoratori impiegati ha una laurea. E innon siamo messi bene. Lo vediamo nell’infografica, in cui è possibile scegliere il, ICT, o i servizi ad alta intensità dio quelli a bassa densità, e naturalmente il Paese. In media nella UE il 40,3% dei lavoratori è occupato nei servizi ad alta intensità di, e il 4,1% nell’ICT. Inle due percentuali sono 34,6% e 3,5%. Nel Regno Unito 49,7% e ...

sdaniela2006 : È incredibile scoprire quanti muscoli ho mentre lavorano gli elettrodi. - nottinghilI : @colecisti @vlavivlava Questo è un altro problema, sai quanti si laureano e poi lavorano in tutt’altro campo! Quell… - 3nr1c0D34ng3l1s : @cris_cersei @FPaffy Sì, prendiamo Roma ad esempio, quanti immigrati vivono e/o lavorano ai Parioli? Quanti irregol… -