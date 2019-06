Proroga al 22 luglio dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi | il ministro ha

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Più tempo per la liquidazioneimposte è ciò che prevede un dpcm, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il Ministero dell'economia efinanze ha già vidimato. IlTria infatti ha fatto recapitare il dpcm sulla scrivania del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che adesso deve a sua volta firmarlo per l'ufficialità definitiva. Il decreto sposta la scadenza 2019 al prossimo 22, 21 giorni in più rispetto a quanto inizialmente previsto, cioè il 1°. A chi si rivolge laCon questasi sposta al 21 agosto anche il termine per la liquidazione tardivaimposte con maggiorazione agevolata allo 0,40%. Ricapitolando, 22per inormali e 21 agosto per quelli maggiorati dello 0,40%. La novità riguarda ledei soggetti che rientrano negli Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale che altro ...

BrennaFranco : RT @BrennaFranco: *INFO FISCO:* ```Dichiarazione dei redditti alla cassa il 22 luglio.``` Versamenti delle dichiarazioni dei redditi prorog… - StudioCanu : Fisco, arriva il decreto di proroga per i versamenti di luglio - angelnolimits : Fisco, arriva il decreto di proroga per i versamenti di luglio -