Pronostico Piacenza-Trapani | finale andata play-off Serie C 8-6-2019

lanotiziasportiva

(Di venerdì 7 giugno 2019), gara disecondaoff diC, sabato 8 giugno//off//C – Con discreto ritardo al Pisa-Triestina, ecco che anche la secondadeioff diC prende il via! Al Garilli di, piazzatosi di un soffio secondo nel girone A, arriva ilcorrispettivo del Girone C alle spalle della Juve Stabia.Vigilia non serena, quella dei siciliani, con i giocatori che hanno messo in mora la società per non aver rispettato gli impegni sugli onorari. E’ più che lecito, dunque, serbare qualche perplessità per quanto succederà sul terreno di gioco.Come arrivano?I Lupi hanno disputato soltanto due gare fin qui, il doppio confronto con l’imolese terminato con un 2-0 in trasferta ed un ko ininfluente patito in casa. Ininfluente, ma che ha denotato comunque pericolosi cali di concentrazione ...

cassapronostici : Pronostico Piacenza – Trapani sabato 8 giugno 2019 -