Pro Recco-Olympiacos | Semifinale Champions League 2019 | orario d’inizio e come vederla in

(Di venerdì 7 giugno 2019) Tempo di big match: va in scena forse la partita più interessante di tutte le Final Eight diin quel di Hannover. La rivincita della finale dell’anno scorso a Genova quest’anno si presenta nel penultimo atto: la Procerca il riscatto con i campioni in carica dell’. Liguri che partono nettamente favoriti ma che dovranno fare attenzione ancora una volta all’esperienza e alla forza fisica degli ellenici. Andiamo a scoprire l’d’inizio eseguire in TV ed in streaming il match. SemifinalipallanuotoVenerdì 7 giugno Ore 19 ProDiretta TV su Sky Sport Arena, streaming su Sky Go gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LPS/Fabio Fagiolini

