Prima giornata del Campionato mondiale di calcio femminile 2019 Inizia lo show

Salubrità Alimentare : il 7 giugno la Prima giornata Mondiale ONU : La prima Giornata Mondiale ONU della Salubrità Alimentare, celebrata a livello globale il 7 giugno, mira a potenziare gli sforzi per garantire che il cibo che mangiamo sia sicuro. In tutto il mondo, ogni anno, quasi una persona su dieci (circa 600 milioni di persone) si ammala e 420.000 muoiono dopo aver mangiato cibo contaminato da batteri, virus, parassiti o sostanze chimiche. Il cibo non sicuro ostacola inoltre lo sviluppo in molte economie a ...

Vela – Hempel World Cup Series 2019 : splendida Prima giornata di regate per gli azzurri a Marsiglia : Bella prima giornata di regate degli italiani a Marsiglia per la finale delle Hempel World Cup Series 2019: Mattia Camboni in testa alla classifica degli RS:X Sono iniziate ieri con una splendida giornata di sole e vento fino a 15 nodi, le regate della Finale di World Cup Series a Marsiglia. 10 classi olimpiche più una flotta di 24 kiteboard, che proprio in queste acque dovrebbero fare la loro prima apparizione olimpica nell’estate del ...

Baseball - European Champions Cup 2019 : Bologna e Parma sconfitte nella Prima giornata - vincono le olandesi : E’ iniziata quest’oggi l’edizione 2019 dell’European Champions Cup di Baseball, classica rassegna annuale che vede fronteggiarsi i migliori club del Vecchio Continente, a caccia del titolo più prestigioso del panorama. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata, con le sfide svolte tra Bologna e Castenaso. GRUPPO A: debutto amaro per il Parma, che è riuscita a resistere fino al sesto inning ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Prima giornata esaltante per l’Italia con Camboni - Tita-Banti e Albano in testa alla classifica! : Si apre nel migliore dei modi la settimana delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di Vela per un’Italia molto competitiva e subito protagonista con le punte di diamante della spedizione fin dalle prime regate di qualificazione disputate a Marsiglia, in Francia. L’ultimo atto della Coppa del Mondo si disputa sullo stesso campo di regata delle Olimpiadi di Parigi 2024, con i migliori velisti delle dieci classi olimpiche che si sfidano in ...

Beach Volley - si assegnano i titoli italiani a Bibione : i risultati della Prima giornata di gare : Sono stati duecento gli atleti scesi in campo nella prima delle due giornate dei Campionati italiani di Beach Volley Si è conclusa nella tarda serata di ieri la prima delle due giornate di gara del Campionato Italiano di Beach Volley per società in corso di svolgimento a Bibione. Quattordici le categorie in gara, per un totale di circa 200 atleti impegnati sui trenta campi splendidamente allestiti sulla spiaggia di Bibione, presso il ...

Canottaggio – Europei Assoluti : buon avvio degli azzurri a Lucerna - tutti i risultati della Prima giornata : Ottimi i risultati ottenuti dagli equipaggi azzurri al termine della prima giornata degli Europei Assoluti di Canottaggio in scena a Lucerna L’Italia del DT Francesco Catteneo, al termine della prima giornata degli Europei Assoluti – in svolgimento a Lucerna (Svizzera) con 36 nazioni partecipanti – passa il turno in 9 specialità olimpiche (Senior: singolo maschile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro di ...

Villafranca di Verona : al via la Prima edizione della Giornata mondiale dell'ambiente : L'obiettivo della sostenibilità ambientale per l'agenda politica è un'emergenza civica che richiede determinazione nel piano degli interventi e progettualità indirizzate al coinvolgimento della comunità locale. Con queste leve programmatiche l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona nella tarda mattinata dello scorso 30 maggio ha indetto una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Municipio per annunciare la prima edizione della ...

Rally Portogallo 2019 : Ott Tanak chiude al comando la Prima giornata - attardati Neuville e Ogier : Ott Tanak (Toyota Yaris) si tiene lontano dai guai e chiude al comando la prima giornata del Rally di Portogallo 2019, settimo appuntamento della stagione. Sulle strade lusitane, come sempre decisamente insidiose, l’estone ha chiuso con un buon margine di vantaggio di 17.3 secondi sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) mentre è terzo il britannico Kris Meeke (Toyota Yaris) a 22.8. Quarta posizione a 24.2 per il belga Thierry ...

VIDEO Moto3 - GP Italia 2019 : gli highlights della Prima giornata di prove libere del Mugello : Si è conclusa con tre Italiani a braccare il nipponico Tatsuki Suzuki la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3. Sullo splendido scenario del circuito del Mugello, infatti, Kevin Zannoni, Tony Arbolino e Niccolò Antonelli si sono classificati nella scia del portacolori del team SIC58 con distacchi che non raggiungono nemmeno il mezzo decimo. Alle loro spalle troviamo John McPhee, Gabriel ...

MotoGp – Disastro Yamaha nella Prima giornata di libere - Meregalli ammette : “Valentino Rossi? Pensavamo che…” : Interrogato sui risultati ottenuti dalla Yamaha nella prima giornata di libere, Meregalli non ha potuto far altro che ammettere di non aspettarsi questo avvio Brutte per la Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Mugello, il team di Iwata è apparso lontano dai propri avversari, più solidi sia in rettilineo che nelle parte guidata del circuito. AFP/LaPresse Interrogato sui problemi occorsi in particolare a Valentino Rossi, ...

Roland Garros 2019 : Prima giornata da record. Oltre 34 mila spettatori : Il ritorno di Roger Federer è coinciso con un nuovo record per il Roland Garros. Dopo quattro anni lo svizzero tornava a giocare nello Slam francese e la sua presenza ha richiamato tantissimo pubblico in quel di Parigi, con 34.610 spettatori nella sola prima giornata. Si tratta di un record per il Roland Garros, che non aveva così tanto pubblico nella giornata d’esordio addirittura dal 2008. Quasi tre mila spettatori in più rispetto al ...

Nuoto Sincronizzato - World Series Greensboro 2019 : terza giornata. Ori per Giappone e Ungheria Prima del Gran Galà di chiusura : Domenica d’azione per il nuovo Sincronizzato nell’Aquatic Centre di Greensboro (NC, USA), dove è andata in scena la terza giornata di gare della sesta tappa delle World Series che ha assegnato gli ultimi due titoli di squadra assieme al Gran Galà di chiusura. Nell’evento Highlight della giornata ha partecipato il solo team ungherese che tramite una routine ricca di mosse acrobatiche, salti, salti e lanci ha così intrattenuto ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : Prima giornata di finali. Sei le specialità olimpiche in acqua : prima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: dodici le finali odierne, sei in specialità olimpiche e sei in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. Si impongono tutti i grandi favoriti della vigilia nelle specialità olimpiche, con il lusitano Fernando Pimenta che fa il bis nel K1 su 500 e 1000 metri. SPECIALITA’ olimpiche Nel K1 200 ...

Boxe - Europei Junior 2019 : nella Prima giornata fuori i tre azzurri impegnati - al femminile avanti Carlotta Abbate nei 60 kg : Si sono aperti oggi gli Europei Junior di Boxe a Galati, in Romania, con 19 pugili impegnati a difendere i colori dell’Italia. Quattro di essi sono saliti sul ring in questa prima giornata. Per quanto riguarda il settore maschile, l’esito degli incontri è stato nefasto: tre sconfitte su tre. Alessio Camiolo nei 48 kg, Giuseppe Vitolo nei 50 kg e Francesco D’Angelo nei 66 kg sono stati tutti battuti all’esordio, ...