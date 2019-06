huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Era la mattina del 14 Aprile 1982, quando un esponente del Partito Radicale uscì da Montecitorio annunciando a centinaia di persone transessuali presenti e altri attivisti che il Parlamento aveva approvato la Legge 164 in materia di cambiamento di genere.Abbracci, urla di gioia e pianti liberatori scoppiarono tra chi vedeva in quel via libera una prima grande conquista. Una conquista che prese forma grazie al MIT (Movimento Identità Transessuale). Tra le fila di chi combatté (e ancora oggi combatte) la battaglia, c’era (e c’è), sociologa, attivista per i diritti umani e presidente onorario del MIT. Sarà proprio lei a guidare il Roma Pride, che attraverserà le strade della Capitale sabato 8 giugno. Ad annunciarlo è stato il Coordinamento Roma Pride con un post pubblicato su Facebook: “Il primo Pride fu ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Porpora Marcasciano: 'Il populismo attacca i 'nemici di prossimità': migranti, gay, trans, chiunque sia giudicato diver… - HuffPostItalia : Porpora Marcasciano: 'Il populismo attacca i 'nemici di prossimità': migranti, gay, trans, chiunque sia giudicato d… - SesilZero : Porpora Marcasciano: «Felice d'essere madrina del Roma Pride: un riconoscimento a tutte le persone trans» - L'inter… -