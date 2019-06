Perché il termine Anthropocene dovrebbe spaventarvi

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019)(da antropos, uomo + koinos, recente) è unche sta già cavalcando la cronaca e che presto entrerà nei libri di testo della scuola dell’obbligo. Ilrisale agli anni ’80 ma fu utilizzato tra i primi da Paul Crutzen, Nobel per la chimica. Lo usò per definire l’epoca in cui l’ambiente è fortemente condizionato dagli effetti dell’azione umana. L’epoca è la nostra, per chi non l’avesse capito. Qualche numero lampante:Gli esseri umani costituiscono lo 0.01% in termini di biomassa, ma hanno provocato l’estinzione dell’83% dei grandi mammiferi e la distruzione del 50% del patrimonio vegetale. In pratica ci siamo giocati la metà delle nostre fonti di ossigeno.Poniamoci due domande: da quando è iniziato tutto questo e come lo possiamo constatare oggi nel ...

