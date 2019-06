Per i medici ha problemi di ormoni, ma scopre di avere il cancro: mamma muore a 29 anni (Di venerdì 7 giugno 2019) La storia di Josephine Suffolk, mamma 29enne di due bimbi piccoli, vittima di una diagnosi sbagliata da parte dei medici. Quelli che consideravano problemi ormonali, in seguito alla nascita del suo secondogenito, erano in realtà sintomi di un cancro alla cervice dell'utero, già al quarto stadio quando è stato scoperto. È morta il 18 maggio scorso. (Di venerdì 7 giugno 2019) La storia di Josephine Suffolk,29enne di due bimbi piccoli, vittima di una diagnosi sbagliata da parte dei. Quelli che consideravanoormonali, in seguito alla nascita del suo secondogenito, erano in realtà sintomi di unalla cervice dell'utero, già al quarto stadio quando è stato scoperto. È morta il 18 maggio scorso.

Per i medici le sue continue perdite di sangue non erano altro che un problema ormonale che sarebbe passato di lì a breve. Invece, Josephine Suffolk, giovane mamma di 29 anni di Dover, in Inghilterra, ha scoperto dopo 9 mesi dalla manifestazione dei primi sintomi di avere un cancro alla cervice dell'utero che non è riuscita a sconfiggere. È morta lo scorso 18 maggio, lasciando nel dolore il marito e i figli piccoli, di 2 e 5 anni. Il suo calvario è cominciato nel settembre del 2017, quando si è presentata in un ambulatorio di medicina generale lamentando dolore e perdite di sangue, molto più gravi del normale. Ma solo a giugno del 2018, 9 mesi dopo la prima visita, ha scoperto la verità, quando ormai il tumore era già arrivato al quarto stadio e si era diffuso ad altre parti del suo corpo. Le sue condizioni sono poi gradualmente peggiorate, fino al decesso, verificatosi una decina di giorni fa al Pilgrims Hospice di Ashford.