Pensioni scuola | ecco perché il Governo non deve cedere all’UE

scuolainforma

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il vicepremier Matteo Salvini, in tema, ha ribadito l’obiettivo deldi arrivare a Quota 41 per tutti, al termine del ciclo sperimentale di Quota 100. Per quanto riguarda il personale scolastico, la questione acquista particolare importanza anche alla luce dei diversi trattamenti previdenziali di cui possono beneficiare i docenti di altre Nazioni come la Francia e la Germania. Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha ricordato come in questi due Paesi si offre la possibilità di andare in pensione con 27 anni di contributi e senza decurtazioni particolari, mentre in Europa, in media, un insegnante accede alla pensione a 63 anni.: ‘Non si tratta di fare delle concessioni ai docenti ma solo di accordare un diritto’ ‘Non si tratta di fare delle concessioni – afferma Pacifico – ma solo di accordare il diritto alla ...

CarloCalenda : Per non morire di fame devi avere I conti in ordine. Altrimenti non paghi la scuola pubblica, la sanità, la cassa i… - e_zucchelli : RT @Linkiesta: 8,5 mld in più di spesa per interessi. 10% in meno per l'istruzione. Aumento della spesa per pensioni e sussidi. Tagli agli… - BerriaLuca : RT @Linkiesta: 8,5 mld in più di spesa per interessi. 10% in meno per l'istruzione. Aumento della spesa per pensioni e sussidi. Tagli agli… -