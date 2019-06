Pensioni | Salvini | ' Obiettivo azzerare la Fornero | non si torna indietro'

Pensioni ultima ora : “Quota 100 è stato un regalo - Salvini deve capire” : Pensioni ultima ora: “Quota 100 è stato un regalo, Salvini deve capire” Pensioni ultima ora: a rinfocolare la polemica arriva l’editoriale del giornalista Roberto Napoletano nella sua veste di direttore di Quotidiano del Sud. Il suo è un attacco diretto ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con una conclusione che suggerisce, come soluzione, la crisi di governo. Pensioni ultima ora, Napoletano: Europa è l’unica che ...

Pensioni - la Fornero attacca Salvini : 'Non ha idea del futuro del Paese' : Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini "non ha idea del futuro del Paese": a sostenerlo è la “madre” di una fra le più contestate riforme delle Pensioni degli ultimi anni, l’economista Elsa Fornero, che interviene in merito alle politiche previdenziali messe in campo dal governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte, a partire dalla Quota 100 già richiesta da circa 150mila persone, mentre sembra già farsi strada la nuova ...

Pensioni - Di Maio in sintonia con Salvini : ‘Quota 100 non si tocca’ : Nessun dietrofront da parte del Governo Conte sulla riforma delle Pensioni. Nonostante le raccomandazioni sulle politiche economiche pubblicate della Commissione europea (la quale ritiene che l’eccessiva spesa per la previdenza limiti i margini di riduzione del debito pubblico e del carico fiscale nel suo complesso), non ci sarà nessuna modifica alla Quota 100, come assicura il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio. Dello stesso avviso il ...

Pensioni - Matteo Salvini ignora le raccomandazioni dell’Ue e rilancia : “L’obiettivo è la quota 41” : Nonostante le raccomandazioni della Commissione europea in tema di Pensioni, con le critiche mosse alla quota 100, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, tira dritto e, anzi, rilancia: "Io come governo non aumenterò di nessun centesimo nessuna tassa, l'obiettivo è quota 41 sulle Pensioni".Continua a leggere

Pensioni - Salvini : ‘Siamo solo all'inizio - obiettivo Quota 41’ : Il vicepremier Matteo Salvini ribadisce con fermezza la linea del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni già avviata con l’introduzione della Quota 100 e della pensione di cittadinanza. "Sulla legge Fornero – ha dichiarato oggi il leader della Lega - siamo solo all'inizio”. Salvini replica a muso duro alla lettera di Bruxelles sugli interventi del governo in materia economica. “La lettera dell'Ue – ha dichiarato oggi a Foligno come ...

Feltri attacca Salvini sul taglio Pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...

Pensioni ultime notizie : Salvini “no ritorno all’era Fornero” : Pensioni ultime notizie: Salvini “no ritorno all’era Fornero” La Lega stravince le elezioni europee in Italia con oltre il 34% delle preferenze. La Lega è il primo partito in Italia, rovesciando i rapporti di forza con il Movimento 5 Stelle, crollato a poco sopra il 17%. Poche ore dopo da Bruxelles arriva una novità: sta per arrivare una lettera dell’Unione europea sul debito italiano. Matteo Salvini, appresa la notizia, ...

Pensioni - Quota 41 : Salvini rilancia la misura - si pensa pure agli esodati e Opzione Donna : Dopo l'approvazione del meccanismo della Quota 100, il vicepremier della Lega Matteo Salvini, assieme al sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, ha rilanciato i prossimi interventi che potrebbero prendere piede a partire dal 2021, ovvero al termine della sperimentazione del sistema delle quote. Lo stesso Salvini, infatti, continua a sostenere l'ipotesi di una continuazione della riforma previdenziale al fine di superare la tanto ...

Di Maio e Salvini tagliano le Pensioni : Alessandro Sallusti Ceto medio nel mirino: a giugno doppia sforbiciata sugli assegni A rischio gli 80 euro. E l'Ocse svela i piani di Tria sull'Iva L'Europa sarà anche cattiva e causa dei nostri mali, ma di tagliare l'assegno a oltre cinque milioni di pensionati non l'hanno deciso a Bruxelles ma a Roma. nelle stanze del governo gialloverde. Per la verità l'ha deciso Di Maio e Matteo Salvini, purtroppo, ha lasciato fare. Da giugno ...

Pensioni ultime notizie : Salvini - legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” : Pensioni ultime notizie: Salvini, legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni esternate dal vicepremier Matteo Salvini a Milano, in occasione della maxi manifestazione della Lega. Molti i temi toccati, in un appuntamento che ha di fatto riepilogato le priorità elettorali leghiste a una settimana dalle elezioni del 26 maggio. Salvini ha allontanato le accuse che lo collocano ...

Pensioni ultima ora : Quota 41 - Salvini “hai lavorato 41 anni vai in pensione” : Pensioni ultima ora: Quota 41, Salvini “hai lavorato 41 anni vai in pensione” Pensioni ultima ora: l’alleanza di Governo composta da MoVimento 5 Stelle e Lega risente nelle ultime settimane delle fibrillazioni elettorali. Infatti con l’avvicinarsi della scadenza elettorale il rapporto tra gli alleati di governo appare sempre più conflittuale. Pensioni ultima ora, futuro dell’esecutivo in discussione? Oltre alla distanza ...