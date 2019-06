Pedofilia | 50 anni di violenze

Undici anni di galera da innocente! Pedofilia e satanismo nel Modenese - si riapre il processo : Federico Scotta sarà il primo ad essere ascoltato il 20 maggio nella prima udienza di revisione del processo ai "diavoli della Bassa Modenese" su riti satanici e Pedofilia. Dopo 20 anni il caso è stato riaperto: "Spero un giorno di rivedere i miei figli" dice Scotta. In tutto sono stati 16 i bambini, fra 0 e 12 anni, strappati per sempre dalle loro famiglie dopo le accuse infondate.

Pedofilia - la corte d’Appello di Bari condanna a 20 anni un ex prete : “Ha abusato di dieci bambini” : L’ex prete invitava i bambini a casa sua, facendo leva sulle loro speranze per il futuro. Prometteva ingaggi o provini sportivi. Diceva loro di venire da soli o in gruppo e li fotografava mentre abusava di loro. Alla fine, diffondeva le immagini in chat scrivendo messaggi “dai contenuti agghiaccianti”. Le vittime sono dieci bambini che all’epoca dei fatti, nel 2014, avevano tra gli 11 e i 13 anni. Per questi abusi, ...

Pedofilia - abusi su ragazzine minori di 14 anni : 3 arresti in Versilia : Pedofilia, abusi su ragazzine minori di 14 anni: 3 arresti in Versilia Gli arrestati, tutti tra i 50 e i 60 anni, avrebbero compiuto atti sessuali con delle minori nelle loro abitazioni, ma anche in zone appartate e in macchina. L'indagine è nata da una segnalazione ai carabinieri Parole chiave: ...

