Paradisi fiscali | Ocse | “Dal 2018 scambiate informazioni su 47 milioni di conti offshore

(Di venerdì 7 giugno 2019) Gli accordi sullo scambio automatico dipromossi dall’stanno iniziando a dare risultati. Dali 90 Paesi che partecipano all’iniziativa internazionale di trasparenza fiscale – compresi Svizzera, Isole Cayman, Jersey, Monaco e Saint Lucia – si sono scambiatisu 47diper un valore complessivo di circa 4,9 trilioni di euro. I numeri arrivano da uno studio presentato in occasione del meeting del G20 in Giappone, secondo cui lo scambio automatico ha permesso di ridurre del 20-25% i depositi bancari nei centri finanziari internazionali. I depositi detenuti da società o individui in oltre 40 centri chiave erano aumentati notevolmente nel periodo 2000-2008, raggiungendo un picco di 1,6 trilioni di dollari a metà del 2008. Negli ultimi dieci anni invece sono diminuiti del 34%, con un calo di 551 miliardi di ...

