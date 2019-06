Pallanuoto femminile | Super Final World League 2019 | Italia-Canada 14-10 Sei gol per

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia ea il, alla fine battuto per 14-10 nei quarti die delladelladi. Domani l’sfiderà la Russia, che oggi ha battuto 9-8 l’Australia, per un posto nellaissima di domenica. Nel primo quarto l’sciupa subito una ghiotta occasione, con Bianconi che si fa parare un rigore da Gaudreault, poi però le azzurre si riscattano, sfruttando al meglio leiorità numeriche: Garibotti sblocca dopo un minuto e mezzo, Bianconi raddoppia a ruota, poi ancora Garibotti sigla il 3-0 prima di metà tempo. D’improvviso però il Setterosa si spegne, sbandando in difesa e divenendo evanescente in avanti. Ilprende fiducia e rimonta: Bekhazi suona la ...

filippotestini : RT @IlPaeseSera: L’#Italia è in semifinale! Battuto il #Canada per 14-10, domani c'è la sfida contro la #Russia. Continua la corsa delle az… - IlPaeseSera : L’#Italia è in semifinale! Battuto il #Canada per 14-10, domani c'è la sfida contro la #Russia. Continua la corsa d… - zazoomnews : LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile World League 2019 in DIRETTA: 3-3 a fine primo quarto. Le nordamericane rec… -