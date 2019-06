oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Italia-è durata otto minuti in più: un errore tecnico del tavolo della giuria ha permesso alle nordamericane di presentare reclamo ed ottenere la ripetizione dell’ultimodi gioco della partita del quarti di finale della Super Final della World League di. A fine terzo periodo il punteggio recitava 11-7 per l’Italia, ma nei secondi finali Queirolo era stata espulsa per 20″. Ilnon aveva giocato la superiorità provandolo a fare in avvio di ultima frazione, in caso di vittoria dello sprint. Queirolo però è rientrata in acqua normalmente con le compagne e non nel pozzetto. Da qui il reclamo canadese e la ripetizione degli ultimi otto minuti, dove però l’Italia ha chiuso con un parziale di 4-3 (nel pomeriggio l’ultimoera terminato 3-3) grazie alle doppiette di Tabani e proprio Queirolo, che hanno fissato il ...

OA_Sport : Pallanuoto femminile, PAZZESCO! Il Canada fa ricorso, si ripete il quarto tempo! Ma il Setterosa vince lo stesso - filippotestini : RT @IlPaeseSera: L’#Italia è in semifinale! Battuto il #Canada per 14-10, domani c'è la sfida contro la #Russia. Continua la corsa delle az… - IlPaeseSera : L’#Italia è in semifinale! Battuto il #Canada per 14-10, domani c'è la sfida contro la #Russia. Continua la corsa d… -