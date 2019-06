Pallanuoto | Champions League 2019 | Olympiacos bestia nera della Pro Recco | la rimonta non

LIVE Pro Recco-Olympiacos Pallanuoto - Semifinale Champions League 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria con l’Hannover nei quarti di finale – La presentazione della sfida – Programma e orari della Semifinale Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale di Champions League di pallanuoto maschile: ad Hannover va in scena il big match, quello più atteso, oggi alle 19.00. Si scontrano infatti i pluricampioni d’Italia della Pro Recco ed i campioni in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco - l’ora della vendetta sportiva è giunta! : Questa sera ad Hannover sarà tempo di semifinali per quanto riguarda la Champions League di Pallanuoto: l’Italia resta rappresentata da una sola squadra, la Pro Recco, che questa sera affronterà gli ellenici dell’Olympiacos, mentre l’altra sfida opporrà i magiari del Ferencvaros agli spagnoli del Barcloneta. Tempo di vendetta sportiva per i liguri: la sfida con gli ellenici è la stessa che dodici mesi fa a Genova assegnò la ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : una super AN Brescia esce sconfitta ai quarti con l’Olympiacos : Niente da fare, un match equilibratissimo, molto fisico, pieno di errori, nel quale sono venuto fuori i più esperti. L’Olympiacos resta in corsa per confermare il proprio titolo della Champions League di Pallanuoto maschile: ad Hannover, dove si stanno svolgendo le Final Eight della massima competizione europea, i greci battono per 8-7 l’AN Brescia, volando in semifinale. Nel penultimo atto gli ellenici sfideranno la Pro Recco nel ...

Pallanuoto - Semifinali Champions League 2019 : Pro Recco-Olympiacos e Ferencvaros-Barceloneta. Programma - orari e tv : Conclusi i quarti di finale odierni, si conoscono già gli accoppiamenti delle Semifinali della Champions League di Pallanuoto maschile: domani, venerdì 7 giugno, alle ore 19.00 i campioni d’Italia della Pro Recco, che oggi hanno superato i padroni di casa dell’Hannover, sfideranno, nella rivincita della finalissima della scorsa edizione, i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos (i greci hanno superato, soffrendo ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Hannover 14-10. I liguri soffrono per metà gara - poi conquistano la semifinale : Soffre per metà gara, poi i valori vengono fuori ed arriva la vittoria per la Pro Recco, che nei quarti di finale della Champions League di Pallanuoto deve sudare molto più di quanto previsto alla vigilia per avere ragione dei tedeschi padroni di casa della Waspo Hannover, che alla fine cedono ai Campioni d’Italia, i quali si impongono per 14-10. Domani nella semifinale delle ore 19.00 la Pro Recco affronterà la vincente del match tra gli ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Barceloneta-Sport Management 12-7. Quarti fatali per i Mastini : Si spezza nei Quarti di finale il sogno chiamato Champions League di Pallanuoto per la Sport Management: troppo forte il Barceloneta, più abituato a giocare gare con una posta in palio tanto importante. I Mastini non riescono a ripetere l’impresa compiuta pochi minuti prima dai magiari del Ferencvaros, che avevano eliminato a sorpresa per 10-9 i croati dello Jug, e cedono ai campioni di Spagna, che si impongono per 12-7. Nel primo quarto ...

Pro Recco-Hannover Pallanuoto - Champions League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi scatterà la Final Eight della Champions League di pallanuoto: ad Hannover dal pomeriggio andranno in scena i quarti di finale ed alle 19.30 la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A nella fase eliminatoria, incontrerà nel primo turno ad eliminazione diretta proprio i padroni di casa tedeschi della Waspo Hannover. I liguri non sono certamente spaventati dall’affrontare la squadra padrona di casa, dato che nella prima fase hanno ...

Brescia-Olympiacos Pallanuoto - Champions League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : In otto per il grande sogno europeo: inizia oggi, giovedì 6 giugno, ad Hannover la Final Eight della Champions League di pallanuoto. Al via ben tre italiane, dato che tutte le formazioni nostrane hanno superato la fase a gironi: Pro Recco, Brescia e Sport Management arrivano ai quarti di finale col sogno di diventare la regina del Vecchio Continente. Il match sulla carta più imprevedibile è quello tra gli ellenici dell’Olympiacos, campioni ...

Barceloneta-Sport Management Pallanuoto - Champions League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Scattano le Final Eight della Champions League di pallanuoto: ad Hannover in acqua ben tre squadre italiane oggi, tutte a caccia della semifinale. Mission impossible per la BPM Sport Management, che ha agguantato per la prima volta nella sua storia queste fasi finali: sfida ai campioni di Spagna del Barceloneta, trionfatori del trofeo nel 2014. Andiamo a scoprire orario d’inizio e come seguire la sfida in TV. Quarti di finale Champions ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : l’AN Brescia sfida nei quarti i campioni in carica dell’Olympiacos : Siamo alla vigilia per la Final Eight di Champions League di Pallanuoto maschile, in programma per questa edizione in terra tedesca, precisamente ad Hannover. Domani l’appuntamento con i quarti di finale: al via ben tre squadre italiane. Pro Recco che partirà sicuramente con i favori del pronostico, AN Brescia e Sport Management proveranno a sorprendere. I lombardi se la vedranno alle alle 20.30, con diretta tv su Sky Sport Arena, contro i ...

Pallanuoto : Michael Bodegas lascerà la Pro Recco dopo la Champions League. “È il momento di una nuova sfida” : Colpo di scena in casa Pro Recco. La compagine ligure al termine delle Final Eight di Hannover di Champions League dovrà investire sul mercato per andare a caccia di un nuovo centroboa. lascerà infatti i campioni d’Italia Michael Bodegas, italo-francese stella della Nazionale guidata da Sandro Campagna: è arrivata oggi infatti la decisione del giocatore di dire addio, tramite un post su Facebook, alla banda guidata da Rudic. A pesare sulla ...

Pallanuoto - Final Eight Champions League 2019 : Pro Recco-Hannover - un quarto di finale morbido per i liguri : Domani scatterà la Final Eight della Champions League di Pallanuoto: ad Hannover andranno in scena i quarti di Finale e la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A nella fase eliminatoria, incontrerà nel primo turno ad eliminazione diretta proprio i padroni di casa tedeschi della Waspo Hannover. I liguri non sono certamente spaventati dall’affrontare la squadra padrona di casa, dato che nella prima fase hanno vinto tutte le partire, ...