Palermo verso la Serie A | Pasquale Marino sulla panchina dei rosanero fino al 2021

Il Traditore - Marco Bellocchio a Cannes : “L’universo di Palermo mi sembrava la luna” : Un film non convenzionale eppure popolare. Un mondo tutto da esplorare “perché io vengo da Piacenza e l’universo di Palermo mi sembrava sulla luna” , una traccia indelebile della recente storia criminale italiana. Tanti erano i desiderata e le sfide di Marco Bellocchio nell’affrontare la figura di Tommaso “Masino” Buscetta prima che diventasse Il Traditore . “Non sapevo nulla di Buscetta se non quel che si è raccontato sui giornali. Quando il ...

Palermo : verso il reintegro della docente sospesa per il video anti-Salvini degli studenti : Si avvia ad una soluzione il caso della professoressa Rosa Maria Dell'Aria, sospesa dal servizio fino al 27 maggio perché non avrebbe adeguatamente controllato il lavoro dei suoi ragazzi. Infatti gli studenti, in un video proiettato a scuola - l'Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di Palermo - hanno paragonato le leggi razziali fasciste del 1938 con il decreto sicurezza di Matteo Salvini. La decisione dell'allontanamento della ...