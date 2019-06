Palamara | non sono corrotto | mai ricevuto favori

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – “La mia scelta e’ quella di difendermi nel processo per dimostrare la mia totale estraneita’ alle gravi ipotesi accusatorie contestate. Questa mattina per il tramite dei miei legali ho depositato un’articolata memoria difensiva, corredata di documenti, per dimostrare che la notizia del mio procedimento penale a Perugia era gia’ nota all’interno del mio ufficio ma soprattutto che i viaggi ed i regalistati da me direttamente pagati”. Cosi’ in una nota il sostituto procuratore di Roma, ex componente del Csm e ex presidente dell’Anm, Luca, sull’indagine della Procura di Perugia che ipotizza nei suoi confronti il reato di corruzione. “Voglio dimostrare che none non saro’ mai un- ha aggiunto- e che nonmai stato eterodiretto da nessuno nelle mie scelte”.: MAI ...

SkyTG24 : “È un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso”: in queste ore è tornato virale online il… - Agenzia_Ansa : Bufera sulle procure, 'a #Palamara 40mila euro per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela', no… - AnnalisaChirico : Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna, la pretesa superiorità, la presunta purezza togata. Dal Toga part… -