Operazioni inesistenti per evadere l' Iva | nei guai società edile del pescarese

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 7 giugno 2019) Pescara - I militari della dipendente Tenenza di Popoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Pescara nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale, del loro legale rappresentante e del gestore di fatto. La misura restrittiva è stata emessa per un totale di oltre 3 milioni di euro a completamento delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara per le quali era già stato disposto la nomina di un Amministratore Giudiziario per l’amministrazione per parte di quote societarie oggetto di sequestro cautelativo. L’attività d’indagine esperita ha permesso di delineare compiutamente il fenomeno illecito scoperto, attraverso l’individuazione di un sodalizio criminale finalizzato alla ...

Mauro_Cianci : RT @maxfarina: @SignorErnesto Perchè se per le imprese, emettere false fatture per operazioni inesistenti,farle finanziare da una banca, e… - maxfarina : @SignorErnesto Perchè se per le imprese, emettere false fatture per operazioni inesistenti,farle finanziare da una… - Metropolitanwe1 : #Popoli #fattureperoperazioniinesistenti #GuardiadiFinanza Guardia di Finanza Popoli: fatture per operazioni ine… -