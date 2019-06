Omicidio Noemi Durini | confermata la condanna a 18 anni per il fidanzato La madre di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) È statalaa 18e 8 mesi di carcere per Lucio Marzo, il 19enne che nel 2017, quando era minorenne, uccise la fidanzata di 16. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni il 4 ottobre 2018. Il giovane, dopo averla uccisa, nascose il cadavere sotto un cumulo di pietre. Venne ritrovato nelle campagne salentine di Castrignano de’ Greci dieci giorni dopo l’. Il processo si è svolto con rito abbreviato, garantendo lo sconto di un terzo della pena all’imputato. Laè pervolontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. “Non sarò mai contenta ma posso ritenermi soddisfatta” ha detto Imma Rizzo,della vittima, appena uscita dal Tribunale. “Ho incrociato i suoi occhi in aula per un istante ma lui ha abbassato subito lo sguardo”. La ...

