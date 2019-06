Omicidio Noemi | confermata condanna a 18 anni per il fidanzato della 16enne La madre

Omicidio Noemi Durini - attesa oggi la sentenza - mamma Imma : “Nessun perdono per Lucio” : attesa per oggi la sentenza d'appello per Lucio Marzo. Il ragazzo di 19 anni è stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere per aver picchiato accoltellato e sepolto viva sotto un cumulo di pietre la fidanzata sedicenne Noemi Durini. Due anni fa il corpo veniva trovato a Castrignano del Capo (Lecce) dove sono avvenuti i fatti. La mamma della vittima: "Per lui nessun perdono".Continua a leggere