Occhiali a cuore | da Lolita a Beatrice

vanityfair

(Di venerdì 7 giugno 2019)Borromeo, con Pierre CasiraghiMiu MiuChloéBalenciagaElton JohnAsos DesignSaint LaurentForever 21Hilary DuffMangoDrew BarrymoreMonkiPoppy DelevingneHawkersNasty GalAshley TisdaleOcean and LandUn ospite del Coachella FestivalLa prima, e più scandalosa, è stata laimmortalata da Stanley Kubrick nel suo cult movie del 1962. Dietro quelle lenti scure a forma di, la ninfetta di Nobokov, con malizia, seduceva attempati professori turbando il pubblico cinematografico. L’ultima, in ordine di tempo, è stata inveceBorromeo in Casiraghi, che ha inforcato un paio dida sole aper visitare, assieme al marito Pierre, i box del recente Grand Prix di Formula 1 di Monaco. Riuscendo nell’intento di trasformare questo bizzarro accessorio in un giocoso complemento del suo look iper bon ton.Borromeo Casiraghi, foto Getty. Quelli ...

SCEMENZA : RT @fiddlerxx: Sigaretta in bocca occhiali da sole mentre questo sorge all'orizzonte e nel frattempo sfreccio in autostrada a 200km/h con l… - GiorgioMoltedo : RT @fiddlerxx: Sigaretta in bocca occhiali da sole mentre questo sorge all'orizzonte e nel frattempo sfreccio in autostrada a 200km/h con l… - tantovale_tm : RT @fiddlerxx: Sigaretta in bocca occhiali da sole mentre questo sorge all'orizzonte e nel frattempo sfreccio in autostrada a 200km/h con l… -