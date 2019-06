Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 | spettacolare modellino ricrea

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quest’estate celebreremo il 50°della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio elo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della, ma ilmodello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più precisi, la nuova versione presenta anche un dettagliato abitacolo per la metà della fase di ascesa del lander che ha portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin a mettere piede per la prima volta sulla superficie lunare il 20 luglio del 1969. C’è anche una baseprogettata per ricordare la superficie della luna al fine dire in maniera molto fedele il lander. La versionedella Tranquillity Base utilizza mattoncini grigi per formare un ...

team_world : Hai visto il nuovo spot di #Cornetto in TV? Lo sapevi che tra i due protagonisti è scattata veramente la scintilla?… - danielefesta85 : Il Set up con cui si è presentata Mercedes è in perfetta sintonia con quello che sarà il nuovo regolamento #Fp1 #CanadianGP - pleporace : RT @infosenzafiltro: Innumerevoli registi hanno scelto #Matera e la Basilicata come set per i loro #film. E #Potenza fa capolino, mettendoc… -