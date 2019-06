Nuovo raid sull’aeroporto Mitiga | Haftar vuole isolare la capitale 

Morte sulla scogliera - su Raidue un Nuovo caso per Hella Christensen : Su Raidue arriva un nuovo caso per il Commissario Hella Christensen (Barbara Auer), già protagonista, nel 2015, del film-tv La ragazza della scogliera. Il nuovo film-tv, Morte sulla scogliera, va in onda questa sera, 6 giugno 2019, alle 21:20, e vede alla regia ancora una volta Thomas Berger, che di questo film-tv è anche l'autore.Morte sulla scogliera, trama I fatti sono ambientati nuovamente nella cittadina di Nordholm, dove quattro anni ...

Guild Wars 2 : il Nuovo raid "The Key of Ahdashim" arriverà la prossima settimana : Se siete fan di Guild Wars 2 abbiamo delle ottime notizie voi. Infatti, attraverso un comunicato stampa ufficiale di ArenaNet, scopriamo quando sarà disponibile il nuovo raid "The Key of Ahdashim".ArenaNet annuncia, dunque, che il prossimo raid di Guild Wars 2 sarà lanciato martedì 11 giugno e, per l'occasione, è stato anche pubblicato un teaser trailer:"L'incursione si svolge immediatamente dopo gli eventi del raid di Mythwright Gambit, in cui ...

Napoli - Nuovo raid dal golden boy della pizza : «È la terza volta in dieci mesi - noi abbandonati dallo Stato» : «Ancora una rapina ai danni di Diego Vitagliano, noto pizzaiolo napoletano, che questa notte alle due ha sentito nuovamente suonare le sirene dell?antifurto del suo esercizio commerciale...

Salvini di Nuovo contro Fazio : "Su Raidue? Sempre gli italiani pagano". Critiche anche al Tg1 : Fazio, Sempre Fazio, solo Fazio. L’ossessione di Matteo Salvini non trova tregua nemmeno ora che il conduttore di Che tempo che fa sembra indirizzato verso Raidue. “Ma Sempre gli italiani pagano...”, commenta il leader leghista a Quarta Repubblica, stuzzicato sull’argomento.Fresco di trionfo elettorale, il ministro dell’Interno viene interpellato da Nicola Porro in merito all’addio di Rino Gattuso al Milan. “Ha rinunciato a 11 milioni di ...

Il Nuovo raid di Destiny 2 sarà giocabile fin da subito anche dai giocatori di basso livello : Il prossimo 4 giugno 2019 Bungie pubblicherà il Pass Annuale per il suo Destiny 2. Questa volta però i giocatori potranno divertirsi con la nuova Incursione sin dal lancio del pacchetto, senza preoccuparsi del proprio livello.Come possiamo leggere sul sito ufficiale di Bungie, gli sviluppatori hanno ideato un sistema molto semplice che consente a tutti di mettersi alla prova per completare per primi la nuova attività. Tale sistema prevede che ...

Inattesa svolta per Destiny 2 : il Nuovo raid elimina i limiti di livello dei giocatori : Chi lo ha detto che le avventure di Destiny 2 sono finite? Mentre il "cugino" Anthem continua a destare preoccupazione tra gli appassionati videogiocatori, i Guardiani hanno ancora di che combattere nello shooter massivo di casa Bungie. Come molti di voi già sapranno, infatti, il 4 giugno 2019 il team di sviluppo americano metterà a disposizione dei player su PC, PlayStation 4 e Xbox One la quarta ed ultima espansione dell'Annual Pass. ...

Guida The Division 2 Ore Buie : come ottenere il fucile esotico Eagle Bearer nel Nuovo Raid : Ubisoft e Massive paiono star facendo le cose per bene con The Division 2. Al contrario di quanto stanno vivendo i giocatori di Anthem, i fan dell'ormai saga RPG/TPS da vivere online in compagnia di amici hanno molte attività a cui dedicarsi. Naturalmente sia su PC che sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft - quindi PlayStation 4 e Xbox One. L'ultima di queste fa rima con il Raid Ore Buie, il primo ad otto giocatori ...

Destiny 2 - il Nuovo raid sarà disponibile con l'arrivo della Stagione della Ricchezza : La Stagione della Ricchezza di Destiny 2 sarà disponibile a partire dal 4 giugno e sarà la settima. Assieme alla nuova Stagione arriverà anche un nuovo raid, ma Bungie ha in serbo una novità per i giocatori.Come riporta VG247, i possessori del Pass Annuale saranno in grado di provare il nuovo raid, Crown of Sorrow. Gli sviluppatori vogliono che le squadre possano partecipare e completare il raid subito."La prima gara del mondo, per un raid, è ...

200 razzi contro Israele che lancia raid su Gaza. È di Nuovo escalation : I razzi che a centinaia piovono sulle città israeliane frontaliere. La risposta dello Stato ebraico che martella dal cielo e da terra obiettivi di Hamas, in una rappresaglia che provoca la morte di una neonata palestinese. La Jihad islamica che minaccia di colpire la centrale nucleare di Dimona e l’aeroporto di Tel Aviv. Paura, distruzione, morte. E’ la storia di una “guerra infinita”: la guerra di Gaza, che oggi ...

Pioggia di razzi da Gaza - Israele risponde con un Nuovo raid : salgono a 5 i morti : Le sirene di allarme hanno risuonando da stamane nel sud di Israele nelle comunità ebraiche attorno alla Striscia. La radio militare parla di una novantina di razzi, parte dei quali intercettati dall'...

Freccero nel promo del Nuovo programma di Raidue. Quando il direttore diventa icona : Una figura iconica oltre che direttore di rete. Carlo Freccero è Raidue, Raidue è Carlo Freccero e la prova ce la offre l’ennesimo colpo di teatro messo in atto in occasione della trasmissione del promo di Realiti, il nuovo programma di Enrico Lucci. L’ex iena risponde al cellulare ed ecco che si manifesta la voce del direttorissimo, che chiede agitato: “Enrico, hai trovato lo scoop? Dobbiamo fare ascolti!”. Un imitatore o forse davvero lui, ...

The Division 2 : il raid da 8 giocatori e il Nuovo update sono stati rinviati : Il Title update 3 di The Division 2, che include l'atteso raid Operation Dark Hours, è stato rimandato di qualche settimana.Come riporta VG247, Ubisoft Massive ha annunciato che l'aggiornamento, precedentemente previsto per il 25 aprile, sarà disponibile solamente durante il mese di maggio.Stando alle parole dello studio, il rinvio permetterà agli sviluppatori di ottimizzare al meglio i nuovi contenuti, nonché di testare e bilanciare ...