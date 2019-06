Nuoto | in DIRETTA STREAMING su OA Sport il TVNMeet dal Foro Italico

LIVE Italia-Cina 3-2 pallaNuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : parte fortissimo il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Super Final di World League 2019 per quanto riguarda la Nazionale di pallanuoto femminile. Le azzurre affrontano oggi alle 20.30 in quel di Budapest (Ungheria) la Cina: l’obiettivo è quello di centrare il percorso perfetto nel raggruppamento, con tre vittorie in altrettante partite. Spettacolari i successi arrivati nei giorni scorsi con Australia ...

LIVE Italia-Olanda 6-6 pallaNuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA. Tutto da rifare per le azzurre in avvio di ultimo quarto : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Olanda, secondo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: il match odierno molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e sopratTutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione diretta nella parte di tabellone opposta a quella degli USA L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le azzurre: tre incroci ...

LIVE Italia-Olanda pallaNuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : in palio il primato nel Girone A : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, secondo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: il match odierno molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e soprattutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione DIRETTA nella parte di tabellone opposta a quella degli USA L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le azzurre: tre incroci ...

LIVE Italia-Australia 10-8 pallaNuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA. Le azzurre mantengono il vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Australia, primo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: otto Nazionali, quattro provenienti dall’Europa Cup e quattro dall’Intercontinental Cup, si sfideranno nella piscina magiara di Budapest alla ricerca del primo pass olimpico. La vincitrice del torneo infatti sarà la prima delle dieci che voleranno a Tokyo 2020. Per il ...

LIVE Italia-Australia pallaNuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : debutto complicato per il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia, primo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: otto Nazionali, quattro provenienti dall’Europa Cup e quattro dall’Intercontinental Cup, si sfideranno nella piscina magiara di Budapest alla ricerca del primo pass olimpico. La vincitrice del torneo infatti sarà la prima delle dieci che voleranno a Tokyo 2020. Per il ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Indianapolis 2019 in DIRETTA streaming 2 giugno. Detti vuole la rivincita con Rapsys. Panziera - Scozzoli e Codia per il podio : GUARDA LE Champions Swim Series IN DIRETTA AVVISO: SE NON RIESCI A GUARDARE LA WEB-TV DAL DESKTOP DEL TUO PC, PROVA CON UN CELLULARE O TABLET Buonasera e benvenuti alla DIRETTA streaming della seconda giornata della terza e ultima tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Indianapolis negli Usa. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sopra: OA Sport, trasmetterà ogni minuto della due giorni statunitense, ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Budapest. Si parte in diretta streaming su OA Sport : oggi tocca a Panziera - Pellegrini e Scozzoli : Le Champions Swim Series sbarca in Europa per la prima tappa della storia nel Vecchio Continente e per due giorni regalerà spettacolo nella Duna Arena di Budapest, uno dei templi del Nuoto mondiale che ha ospitato la rassegna iridata del 2017 e che ospiterà i campionati europei di maggio 2020. Sarà OA Sport, sulla sua web tv Sport2u/Irc Sport Tv a trasmettere in esclusiva per l’Italia le Champions Swim Series 2019. Il format del circuito della ...