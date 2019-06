Non mi pento di aver imposto tacchi e minigonne alle mie allieve | era giusto

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo lo scandalo, le lezioni: Marco Bellomo torna in cattedra. L’ex toga del Consiglio di Stato era stata destituita per “leso la dignità della magistratura” con lo scandalo dell’imposizione dell’abbigliamento (a spillo e minigonna)vincitrici della borsa di studio della sua scuola. Si aggira per i padiglioni della Fiera di Roma, dove in questi giorni si stanno svolgendo gli esami scritti per diventare magistrato. Bellomo - in un’intervista al Corriere della Sera - non ritiene inopportuna la sua presenza tra gli studenti:“Non mi è chiaro il concetto di inopportuno, me lo spieghi in italiano se ne è capace”Non sente gli insulti (“vergogna”, “str...”, “vergognatevi pure voi che lo ascoltate!”) che arrivano da parte di alcuni studenti che passano ...

