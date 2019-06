Non buttatevi in quell’acqua! In Italia le peggiori zone balneabili d’Europa | ecco quali

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Europa promossa in materia dità delle acque: la maggioranza sono addirittura eccellenti. È quanto emerge dalla relazione annuale sulle acque di balneazione stilata dall’Agenzia europea dell’Ambiente (Aea) che ha preso in esame latà dei siti controllati. Peccato, solo, per l’, che pur avendo alcune tra le più eccellenti acque, ne presenta altre che sono agli ultimi posti della lista del vecchio continente. All’va infatti la maglia nera Ue per il maggior numero di siti con acque, sulla costa e all’interno, di bassatà (89), davanti a Francia (54) e Spagna (50). Secondo il rapporto, i siti balneari di scarsatà sono aumentati rispetto a un anno fa in(da 79 a 89) e in Spagna (da 38 a 50), mentre per la Francia la situazione è in miglioramento (da 80 a 54). Ma allo stesso tempo l’si ...

