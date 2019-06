Nissan | cosa c’è dietro al grande rifiuto che entrerà nella storia del Giappone

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Moltiplicando il numero di addendi, il risultato non cambia. Quello che non può succederematematica spicciola è diventato un alto ragionamento di politica industriale sulla sponda più silenziosa e corteggiata della fusione Renault-Fca.ha parlato poco il 27 maggio, giorno dellaproposta di Torino a Parigi: si è detta interessata ad incontrare John Elkann come effettivamente ha incontrato il ceo francese Jean-Dominique Senard, Ceo del marchio della Losanga. Poi ha reagito. Ha scelto la notte europea del 3 giugno, quella che precedeva il consiglio di amministrazione Renault convocato per dare il via libera ufficiale al progetto, e ha affidato al suo amministratore delegato Hiroto Saikawa (foto) una dichiarazione che rimarràindustrialese. “La proposta attualmente in discussione tra FCA e Renault è una fusione completa che, se realizzata, ...

