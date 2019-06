New York e lo spettacolo del Manhattanhenge | il tramonto più bello della città | tutte le

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) I newesi hanno avuto la possibilità di osservare lodi. Per due giorni, in primavera ed estate, il sole alsi allinea con il reticolo stradale di Manhattan per creare un meravigliosoceleste. Per un breve momento, i raggi del sole illuminano gli edifici e il trafficocon uno splendido bagliore, come mostrano le spettacolari foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. “È la miglior foto deldell’anno in questa bellissima”, secondo Jackie Faherty, astrofisica dell’American Museum of Natural History. Il nomeè un omaggio al noto Stonehenge, il monumento in Inghilterra che si ritiene sia stato costruito dagli uomini preistorici e utilizzato in rituali legati al sole. Durante il solstizio d’estate, ila Stonehenge è perfettamente incorniciato dalle sue ...

