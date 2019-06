NBA – La gaffe hot di Guillermo | ‘confonde’ three-peat e threesome | la risposta di Steve

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il giornalista, del Jymmy Kimmel Live Show, torna alle Finals NBA con le sue interviste divertenti: lahot nella domanda aKerr mette in imbarazzo l’allenatore di Golden State che ne esce alla grade Le Finals NBA sono entrate nel vivo e una presenza fissa degli ultimi 10 anni è finalmente tornata sul parquet NBA: no, non stiamo parlando di LeBron James (il grande assente!) ma diil simpatico giornalista del Jimmy Kimmel Live. Buffo e un po’ impacciato,si diverte ogni anno ad intervistare con gag e domande bizzarre i protagonisti delle Finals NBA e anche quest’anno si è presentato alla sfida fra Raptors e Warriors. La domanda fatta aKerr è diventata ben presto virale.ha ‘confuso’ la parola ‘‘, ovvero la possibilità che gli Warriors vincano 3 titoli di fila nel caso in cui ...