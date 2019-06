NBA – Alessandro Gentile riparte dagli USA | farà la Summer League e poi si unirà alla

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo una stagione passata in Spagna all’Estudiantes,ripartiràUSA: l’ex Olimpia Milano giocherà laper poi unirsiNazionale italiana in vista del Mondiale Dopo una stagione passata in Spagna con la maglia dell’Estudiantes,ha deciso di riprovarci. L’ex stella dell’Olimpia Milano giocherà lasperando di attirare l’attenzione di qualche franchigia che deciderà di puntare su di lui con decisione. Concluso il torneo estivo dell’NBA,siNazionale in vista del Mondiale. Papà Nando lo ha rivelato ai microfoni della ‘Rosea’: “tra qualche giorno partirà per gli States per un paio di settimane di allenamenti individuali, poi giocherà laprima di mettersi a disposizione della nazionale“. L'articolo NBA – ...

BasketUniverso : Alessandro Gentile parteciperà alla Summer League NBA - BoscoGiorgio98 : RT @Pianeta_Basket: NBA - Alessandro Gentile giocherà la Summer League? - Pianeta_Basket : NBA - Alessandro Gentile giocherà la Summer League? -