Navi da guerra Usa e Russia rischiano collisione Mar Cinese | è scontro diplomatico

Navi da guerra Usa e Russia rischiano la collisione - accuse reciproche di manovre non sicure in Mar Cinese Orientale : Un incrociatore missilistico americano e un cacciatorpediniere russo hanno rischiato la collisione nel Mar Cinese Orientale, arrivando a una distanza tra i 15 e i 50 metri l’uno dall’altro. Lo riportano i media Usa. Le due parti si sono immediatamente accusate a vicenda di aver condotto azioni non sicure e di essere state costrette a compiere operazioni di emergenza per evitare la collisione. La Settima Flotta Usa ha detto che il ...