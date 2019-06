Nave con 50 migranti a bordo diretta a Lampedusa

Migranti : Alarm phone - 'Nave commerciale con 50 persone diretta a Lampedusa' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - E' diretta verso Lampedusa, secondo Alarm phone, la nave commerciale Asso 25 che ieri sera ha recuperato in mare 50 Migranti. "Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza. Riteniamo che si sti

Scontro tra navi a Venezia - indagati pilota e comandante della Nave : Crociera annullata e biglietti rimborsati. La MSC Cruises conferma che il "comandante della MSC Opera e il DPA (Designated Person Ashore) sono stati consegnati gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia". La procura ha anche messo sotto sequestro i sistemi di movimento "Opera": oltre alla scatola nera, sotto "indagine" c'è tutto il sistema di controllo dal timone ...

Incidente della Nave a Venezia - il Ministero convoca il presidente dell'Autorità portuale : Il presidente dell'Autorità portuale è stato convocato a Roma con urgenza dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La decisione è stata presa a seguito dell'Incidente nautico avvenuto nel Canale della Giudecca di Venezia, dove una nave da crociera è andata a sbattere contro un battello carico di passeggeri. Mentre le indagini delle forze dell'ordine proseguono, le polemiche non si placano. Tantissimi sono i cittadini Veneziani che ...

Mega Nave contro il battello. Sfiorata la strage a Venezia : Serenella Bettin Schianto alla Giudecca, quattro feriti: imbarcazione fuori controllo. Toninelli: stop ai passaggi entro giugno U n bisonte, una stazza di duecentocinquantuno metri di lunghezza, quasi sessanta metri di altezza, più alta della Basilica di San Marco, per sessantacinquemila tonnellate, che si schianta addosso a una lncia da turismo e trascina via tutto quello che incontra. Le immagini sono impressionanti. Qualcuno ...

Venezia - lo scontro visto dalla prua della Nave da crociera e la paura a bordo : “Ommioddio”. La fuga dei turisti : Le immagini sono state girate da un gruppo di turisti inglesi che hanno assistito all’incidente tra il battello turistico ormeggiato al molo di San Basilio e la nave da crociera Msc “Opera” sulla prua di quest’ultima. Sotto, lungo la banchina, la fuga di altri turisti. Video Twitter L'articolo Venezia, lo scontro visto dalla prua della nave da crociera e la paura a bordo: “Ommioddio”. La fuga dei turisti ...

Scontro a Venezia fra Nave da crociera e battello turistico le verifiche dei vvf dopo l'incidente : Molo San Basilio: una nave da crociera scarroccia andando ad urtare la banchina e colpendo un’imbarcazione turistica. Sul posto motobarche e sommozzatori dei Vigili del fuoco / fonte Vigili del Fuoco Agenzia Vista vigili del fuoco nave Scontro ? Luoghi: Venezia ...

Venezia - scontro tra Nave e battello. Ferite quattro turiste. Il testimone : “Siamo saltati giù” : Una strage sfiorata. Sono quattro turiste straniere, di età compresa tra i 67 e 72 anni, le persone Ferite nell'incidente tra la nave da crociera Msc e un battello fluviale, questa mattina nel canale della Giudecca a Venezia. Nessuna è in gravi condizioni, ma tutte hanno subito traumi ortopedici, cadendo o fuggendo a terra al momento dello scontro. Una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – fa sapere ...

