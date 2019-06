Nasce “Paestum Sea Life” | la prima rete di imprenditori del mare ecofriendly

optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Parte dalla Campania la sensibilizzazione e l’adozione di buone pratiche sostenibili a favore dell’ambiente e delle nostre coste marine. E non è sorprendente che la mobilitazione cominci dal basso proprio per rendere più immediata e visibile l’inversione di rotta a favore di comportamenti, stili di vita e pratiche turistiche che siano più rispettose dell’ambiente. E’ il nostro futuro che è in gioco! Di che si tratta?Sea: ladidel, formata da un gruppo di gestori di stabilimenti balneari e strutture ricettive del litorale di Paestum, accomunati dall’obiettivo di ridurre progressivamente, fino all’eliminazione totale entro questa stagione, l’utilizzo di plastica monouso nelle proprie attività di bar e ristorazione. Quando si tratta di buone pratiche e divirtuosa di stabilimenti balneari e strutture ...

