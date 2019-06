Napoli | vergogna in Tribunale | immigrato nudo dietro le sbarre

C'era una volta Napoli Est : il cavalcavia della vergogna a via Botteghelle : Una strada interrotta e invisibile perché nascosta dai rifiuti e dalla vegetazione che cresce indisturbata. Una via di collegamento che divide due aree dello stesso quartiere sempre più...

“Questa Lega è una vergogna - lo diceva anche Pino” - a Napoli lo striscione del fratello di Pino Daniele contro Salvini : anche Salvatore, fratello di Pino Daniele , partecipa alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini , atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, nel centro storico, ha esposto la scritta: “Questa Lega è una vergogna , lo diceva anche mio fratello Pino ”. L'articolo “Questa Lega è una vergogna , lo diceva ...

Salvatore Daniele contro Salvini a Napoli : "Lo diceva anche mio fratello Pino : questa Lega è una vergogna" : anche Salvatore, il fratello di Pino Daniele, ha partecipato alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che è atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, in San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, ha esposto la scritta: “questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio ...