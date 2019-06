Napoli | la grande fuga dal pronto soccorso | medici precettati

Ag. Meret : “Grande impatto con la realtà Napoli - ha ampi margini di miglioramento” : Andrea Pastorello, agente di Alex Meret ha parlato a Radio Tmw del suo assistito. Le sue dichiarazioni : U21? L’Europeo è una grande vetrina. Ha fatto una buona annata, non cominciata bene per via dell’infortunio ma ha dimostrato qualità tecniche e morali di altissimo livello. Ora questo Europeo sarà l’occasione per confermare quanto di buono ha fatto vedere. E’ maturato ulteriormente a Napoli, sorprendente ...

Juventus - il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi ...

Gazzetta : le cessioni del Napoli per comprare un grande attaccante : “Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante”, così si è espresso qualche giorno fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ma per poterlo fare c’è bisogno di recuperare il tesoretto necessario. La Gazzetta dello Sport ricostruisce il mercato in uscita del Napoli, fondamentale proprio per la missione attaccante. Giovedì scorso De Laurentiis ha incontrato a Roma Jorge Mendes: si segue la pista James Rodriguez, che però ha un ...

Calciomercato Napoli - Diega Costa o Mauro Icardi - Tuttosport : “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” : Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi, Tuttosport: “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi. L’ edizione odierna di Tuttosport aggiunge nuovi dettagli a ri rumors e le indiscrezioni che da giorni si susseguono. Il club azzurro cerca un altro forte attaccante da affiancare ad Arek Milik per la prossima stagione. Entrambi gli obiettivi hanno ingaggi ...

500 Miglia IndiaNapolis 2019 : la grande Classica oggi andrà in scena - Alonso non ci sarà e l’incertezza regna sovrana : Il conto alla rovescia è terminato. oggi, 26 maggio, andrà in scena sull’ovale più famoso del Pianeta la 103esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Saranno 33 i piloti a sfidarsi nella celebre corsa statunitense e tra loro, come è noto, non vi sarà clamorosamente Fernando Alonso. Lo spagnolo, con la sua McLaren Chevrolet, è rimasto escluso nel roster dei top-33 per via di alcune deficienze tecniche della monoposto che non gli ...

I tifosi del Napoli devono essere consapevoli di avere una grande squadra : Considerazioni di fine campionato a Sky ancora a bordo campo di Bologna-Napoli. Giancarlo Marocchi fa i complimenti agli azzurri per la stagione conclusa, che lascia ai tifosi del Napoli la consapevolezza di avere una grande squadra seconda per il semplice fatto che la Juve ha macinato vittorie e punti. «Ad agosto non mi sarei aspettato che il Napoli potesse arrivare a chiudere il campionato con questi punti. Ancelotti ha valorizza tutti i ...

Udinese - Campoccia : “De Paul al Napoli? Merita una grande” : Il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato importanti dichiarazioni. In particolare il dirigente friulano ha parlato del futuro di uno dei pezzi pregiati dell’Udinese, Rodrigo De Paul: “La convocazione con l’Argentina rappresenta la crescita del ragazzo. Ogni anni aiutiamo i nostri atleti a mostrare le migliori qualità, bisogna ovviamente dare merito alla società e a ...

Addio al grande poeta Balestrini - evento a Napoli per ricordarlo : Addio a uno dei grandi poeti del Novecento. Si è spento a 83 anni Nanni Balestrini, scrittore, curatore di antologie ed esponente della Neoavanguardia. A darne notizia con un post su Facebook...

Inter - Spalletti : “A Napoli per vincere - Ancelotti è un grande. Icardi vuole restare” : Le parole del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match in programma domani sera in casa del Napoli. L’allenatore nerazzurro presenta così il match: “Si cerca di affrontare tutte le partite per portare a casa il massimo, mancano le ultime due gare e siamo nelle condizioni di farle nella maniera corretta perché ci siamo allenati bene, nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere alcune partite che ...

Lazzari-Napoli - Colombarini : “Pronto per una grande squadra - può fare al caso degli azzurri. Nessuna squadra in vantaggio…” : Calciomercato – Napoli-Lazzarri, le dichiarazioni del patron Colombarini Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lazzari è cresciuto tanto sia nella fase difensiva che tecnicamente. Oggi è pronto per una grande squadra, anche se a noi dispiace privarci di lui. Non possiamo permetterci di fermargli la carriera. Nel Napoli potrebbe dare tanto. Il Napoli ha manifestato il suo ...

L’Asl Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini - visite gratuite a Scampia. Grande successo per “i Sabato dello Screening” : Poco meno di 800 visite gratuite erogate in una sola giornata. Sono numeri in costante crescita quelli che arrivano settimana dopo settimana da “i Sabato dello Screening”, iniziativa ideata e promossa dalL’Asl Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene. L’appuntamento di ieri (Sabato 11 maggio) ha visto protagonisti tante donne e uomini – professionisti della sanità – delL’Asl di Napoli e soprattutto ha fatto ...

Grande successo per le “giornate della prevenzione” a Napoli : oggi visite gratuite a Scampia : Salvarsi la vita grazie ad una visita di controllo. È ciò che potranno raccontare alcuni di quanti tra mercoledì e giovedì hanno scelto di aderire a “Le Giornate della Prevenzione” organizzate dall’ASL Napoli 1 Centro Distretto Sanitario di base n°27 diretto dal dr. Raffaele Iandolo, tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. La manifestazione, così come i consueti appuntamenti del sabato, sono parte della campagna regionale di screening ...

Napoli - Noemi si è svegliata - grande emozione al Santobono : "Datemi le mie bambole" : La piccola respira spontaneamente ma resta in prognosi riservata. La manger dell'ospedale Anna Maria Minicucci: "E' il momento che aspettavamo da una settimana"