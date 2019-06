Napoli | il nuovo look del San Paolo | l’azzurro domina lo stadio FOTO ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ufficializza Di Lorenzo e apre al nuovo centravanti! : Calciomercato Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, e come riportato dal “Corrieredellosport.it”, il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli. Un affare lampo concretizzato nel giro di pochi giorni. Il terzino destro andrà ad arricchire lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Non solo, lo stesso De Laurentiis ha colto […] L'articolo ...

AS - Mirko Calemme : “Nuovo obiettivo del Napoli : costa 20 mln. Il nome” : Mercato Napoli, nuovo obiettivo Junior Firpo Mirko Calemme, di AS, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato su Junior Firpo nuovo nome nel mirino del Napoli: “Junior Firpo è un terzino sinistro, se ne parla molto bene. Ha un bel carattere. E’ mancino ed è già nel giro della Nazionale Under 21. Da Siviglia non accettano offerte inferiori ai 20 milioni di euro. Lo stipendio è di 1 milioni, parliamo di un ...

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo

Napoli - banda del buco di nuovo in azione : due rapine in meno di 24 ore. FOTO : Napoli, banda del buco di nuovo in azione: due rapine in meno di 24 ore. FOTO I rapinatori hanno messo a segno due colpi, in una banca del centro e in un ufficio postale in via Pontano. Con il consueto modus operandi: l'ingresso dal sottosuolo attraverso le fogne. Dall'istituto bancario, in piazza Carità, hanno ottenuto un bottino ...

Napoli - banda del buco di nuovo in azione : due rapine in meno di 24 ore. FOTO : Napoli, banda del buco di nuovo in azione: due rapine in meno di 24 ore. FOTO I rapinatori hanno messo a segno due colpi, in una banca del centro e in un ufficio postale in via Pontano. Con il consueto modus operandi: l'ingresso dal sottosuolo attraverso le fogne. Dall'istituto bancario, in piazza Carità, hanno ottenuto un bottino ...

Napoli - nuovo raid dal golden boy della pizza : «È la terza volta in dieci mesi - noi abbandonati dallo Stato» : «Ancora una rapina ai danni di Diego Vitagliano, noto pizzaiolo napoletano, che questa notte alle due ha sentito nuovamente suonare le sirene dell?antifurto del suo esercizio commerciale...

Napoli - è il giorno di Di Lorenzo : il nuovo azzurro firma il contratto : È arrivato all?Hotel Vesuvio alle 18, mezz?ora più tardi del previsto. Colpa del traffico di Napoli, una città pronta ad accoglierlo nel migliore dei modi. Giovanni...

Napoli - è il giorno di Di Lorenzo : il nuovo azzurro firma : È arrivato all?Hotel Vesuvio alle 18, mezz?ora più tardi del previsto. Colpa del traffico di Napoli, una città pronta ad accoglierlo nel migliore dei modi. Giovanni...

Alessandro Giuliano nuovo questore di Napoli : Dal 1° giugno Alessandro Giuliano, figlio di Boris, capo della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel 1979, sarà questore di Napoli

Giuliano - il nuovo questore di Napoli : "Dedicherò ogni mia energia a questa splendida città” : Figlio di Giorgio Boris Giuliano, il capo della Mobile di Palermo ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979. Si insedia sabato mattina

Il nuovo Napoli di Ancelotti : due idee in testa per il tecnico partenopeo - con l’aggiunta di tre innesti : E’ uno dei pochi allenatori confermati in Serie A, l’unico insieme a Gasperini delle squadre d’alta classifica. Di conseguenza, a differenza delle altre che dovranno scegliere il tecnico prima di iniziare a mettere a punto la rosa, il Napoli e Ancelotti sono già avanti, da un pezzo. Dopo un primo anno “di conoscenza”, il tecnico azzurro può cominciare a plasmare la squadra a “sua immagine e ...

Kiss Kiss Napoli : “Verdi resterà a Napoli - ma giocherà in un nuovo ruolo” : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Verdi l’anno prossimo vestirà ancora la maglia azzurra del Napoli. Non ci sarà, dunque, l’addio così come paventato in questo ultimo periodo. Ricordiamo che Verdi è stato acquistato dal Bologna circa un anno fa per la cifra di 25 milioni di euro. La società partenopea, ovviamente, vuole salvaguardare l’investimento confermando il calciatore anche per il prossimo anno. Il ruolo, però, ...

CRC – Pellucchi : “Il Napoli sembra aver scelto il nuovo destro - per l’attacco torna di moda una suggestione” : Sean Pelucchi, esperto di mercato ha parlato a Radio Crc dei possibili acquisti del Napoli : “Castagne è un giocatore che piace molto. E’ quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. Inglese non è alla portata dell’Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti”. “Icardi è deluso dall’ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli ...

Zeman alla Gazzetta : «Mi aspettavo di più dal Napoli - ma aprire un nuovo ciclo non è facile» : La Gazzetta dello Sport intervista Zdenek Zeman. la prima battuta del mister sul suo futuro è chiara, non ha intenzione di smettere, ma le chiamate ricevute quest’anno non erano buone. Ma lui aspetta. Aspetta di poter rientrare nel giro e trovare la panchina giusta, ma questo campionato non gli è piaciuto. «Sono 8 anni che la lotta scudetto finisce troppo spesso». Zeman boccia l’anno di CR7, in realtà definisce la sua stagione un ...