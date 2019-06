Napoli | accordo col Comune | rinnovata la convenzione per il San Paolo

Ufficiale – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli : Napoli-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il comune con un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello ...

Napoli-Veretout - Il Mattino : accordo raggiunto col calciatore! Fissata la data del possibile approdo : Napoli-Veretout, Il Mattino: accordo raggiunto col calciatore! Fissata la data del possibile approdo Napoli-Veretout, Il Mattino: accordo raggiunto col calciatore! Fissata la data del possibile approdo. Dopo Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli, che ha effettuato le visite mediche con il club azzurro, e per il quale si attende solo l’ ufficialità, ecco profilarsi il secondo acquisto del Napoli per la stagione 2019-20. Parliamo di ...

Zapata-Napoli - l’agente rompe il silenzio : “Accordo col Napoli? C’è la disponibilità ma…” : Le parole dell’agente di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta ed ex Napoli Duvan Zapata-Napoli, l’agente dell’attaccante dell’Atalanta Fernando Villarreal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito ai microfoni di CalcioNapoli1926.it. Queste le sue dichiarazioni: Sono giorni molto importanti per il futuro di Duvan si parla di accordo ormai raggiunto con il Napoli. È la ...

SKY – Napoli-Zapata - accordo trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...

Di Marzio : «Accordo tra il Napoli e Zapata per il ritorno» : La notizia di mercato arriva da Sky Sport. Per Gianluca Di Marzio ci sarebbe un accordo di massima tra il Napoli e Duvan Zapata per riportare il colombiano a Napoli . stavolta agli ordini di Carlo Ancelotti. A questo punto dovrebbe cominciare la trattativa con l’Atalanta che è interessata a Roberto Inglese di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis e che quest’anno ha giocato col Parma. Zapata – che ha 28 anni – ha ...

Sky - Trippier – Napoli : “C’era l’accordo di massima - ma al momento è saltato - i dettagli” : La redazione di Sky Sport ha registrato una brusca frenata sulla trattativa per Trippier. Il Napoli continua a cercare rinforzi sulle fasce difensive. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa, permettendo così alla Juventus di inserirsi. Leggi anche : Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre ...

Venerato : “Napoli - accordo con Veretout : si aspetta la risposta della Fiorentina. In uscita Diawara” : Venerato: “Napoli, accordo con Veretout: si aspetta la risposta della Fiorentina. In uscita Diawara” Il giornalista Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative in casa Napoli nel corso del programma di Rai Sport: “Veretout-Napoli? L’ affare è entrato nel vivo. Si aspettano notizie da Firenze, ma il Napoli ha l’ accordo sul giocatore. Per quanto riguarda gli esterni Trippier ha preso tempo con ...

Whirlpool - la Fiom denuncia : “Vogliono vendere lo stabilimento di Napoli. Tradito l’accordo di ottobre - Di Maio intervenga” : Whirlpool vuole vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre abbia firmato un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia e zero esuberi nel 2021. Un’intesa festeggiata dal vicepremier Luigi Di Maio che parlò di un “un cambio di passo per l’Italia” perché dopo la lotta alle delocalizzazioni “sta succedendo qualcosa che va oltre: stiamo riportando lavoro in ...

Napoli-Veretout - Gazzetta : “Accordo imminente : sarà il secondo acquisto azzurro. I dettagli” : Napoli-Veretout, Gazzetta: “Accordo imminente: sarà il secondo acquisto azzurro Napoli-Veretout, Gazzetta: “Accordo imminente: sarà il secondo acquisto azzurro. Dopo Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha effettuato le visite mediche, ecco profilarsi un possibile nuovo acquisto da parte del club partenopeo. Parliamo di Jordan Veretout, talentuoso centrocampista della Fiorentina più volte accostato alla società azzurra in queste ...

Trovato l’accordo tra Almendra e Napoli. C’è solo un piccolo problema di tasse : Secondo Raffaele Auriemma l’operazione del Napoli per portare Almendra nella squadra di Ancelotti è già conclusa. Si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli in vista della firma del diciannovenne del Boca Juniors. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, su Radio Marte. L’accordo sulla cifra è stato raggiunto, c’è solo da risolvere un problema legato alla tassazione: dal momento che ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto l’Atalanta pensa a Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto idea Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Mercato Napoli - accordo con Ilicic : cifre e dettagli : Mercato Napoli, accordo con Ilicic: cifre e dettagli Mercato Napoli Ilicic| Che il Napoli sia molto attivo sul Mercato ormai lo stiamo capendo, ma adesso entriamo nel vivo. La notizia lanciata da Sky Sport in questi minuti è davvero clamorosa. Pare infatti che De Laurentiis abbia raggiunto un accordo di massima con Josip Ilicic, fantasista dell’Atalanta e primo obiettivo di Carlo Ancelotti.. Con gli orobici in questa stagione lo ...

Napoli-Ilicic - accordo ai dettagli. Rinforzo per Ancelotti : NAPOLI ILICIC – Sarà quasi sicuramente Josip Ilicic il secondo Rinforzo per Carlo Ancelotti. Dopo l’acquisto, ufficioso, di Veretout, il ds Giuntoli ha chiuso per l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic. A segno ieri nella sfida contro la Juventus, lo sloveno si accaserà all’ombra del Vesuvio dal prossimo giugno. Importante l’offerta degli azzurri per il giocatore atalantino: […] L'articolo ...