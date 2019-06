Musica I festival d' Italia da non perdere a giugno | luglio | agosto

“Il Richiamo della Foresta” : ritorna il festival di arte - libri e Musica in montagna : Si rinnova anche per il 2019 “Il Richiamo della Foresta”, il festival di arte, libri e musica dedicato alla montagna che si svolge dal 18 al 21 luglio nella magica cornice di Estoul, frazione di Brusson, uno degli scenari più suggestivi della Val D’Aosta. Promosso dall’Associazione Gli Urugalli, fondata dallo scrittore Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, “Il Richiamo della Foresta” è un appuntamento ...

MI AMI Festival 2019 : 3 giorni di Musica a Milano : Pochi giorni fa si è conclusa la 15esima edizione del MI AMI 2019, di cui vi avevamo parlato qui. Il Festival, che infiamma ogni anno i palchi del Circolo Magnolia, sotto la direzione di Carlo Pastore e Stefano Bottura, anche stavolta ha regalato al suo pubblico di neofiti e affezionati, una ricchissima selezione di artisti della scena musicale italiana, spaziando da artisti emergenti a nomi ormai super affermati, dall’indie al pop, dal ...

Albania - il primo festival di Musica elettronica sarà una (ri)scoperta per tutti : Un tempo erano loro a cercare riparo sulle nostre coste. Il regime comunista di stampo paranoide di Enver Hoxha si era frantumato e sciolto come un grumo di illusioni a un sole non dell’avvenire. E aveva lasciato sul campo solo una distesa infinita di macerie psicologiche ed economiche. D’altronde il dittatore rosso aveva pensato più che altro alla propaganda, e a dotare la sua nazione di centinaia di migliaia di costosi bunker antiatomici. Mica ...

Il 2 giugno in Musica con l’Open Air Festival al Parco del Volturno - parlano i promotori Vincenzo D’Amico e Silvestro S (intervista) : Per una domenica all'insegna della musica arriva l'Open Air Festival di Vincenzo D'Amico e Silvestro S, con uno show che il 2 giugno allieterà il pubblico dalle 16 a mezzanotte. Dalla cornice del Parco del Volturno di Amorosi (Benevento) andranno in scena 5 nomi che hanno fatto della consolle la loro arte, a partire da Antonio Pica, classe 1991 e cresciuto a pane e Marco Carola, Loco Dice e oggi ideatore del concept DirtyClub. Per l'Open Air ...

Scozia : ad un festival Musicale sono stati messi al bando i cellulari : Sicuramente tra le cose più fastidiose da vedere ai concerti possiamo contare, oltre alle persone giganti che ci coprono la visuale, anche il grande numero di cellulari e smartphone, oltre che di tablet, che il pubblico sorregge in mano per immortalare i momenti più intensi di uno spettacolo (e a volte anche uno spettacolo per intero). Se odiate tutto questo sappiate allora che ad Edimburgo lo scorso weekend si è tenuto il festival alla vostra ...

MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano : Torna a Milano uno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati di Musica rock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (Musica Importante A Milano) Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il ...

FRAGOLA ART FESTIVAL 2019 " Concorso Musicale internazionale a Palazzo Ducale : f Share Tweet Whatsapp 08:59:14 Il FRAGOLA Art FESTIVAL , il progetto realizzato dall'amministrazione comunale di Parete e finanziato dalla Regione Campania, in corso fino al 30 giugno, continua con ...

Info e biglietti per Open Sea Republic di Salmo - il festival su nave con 36 ore di Musica : Se c'è una cosa che il rapper sardo di 90min sa fare è mettere la musica al centro delle folle, e il suo ultimo tour ne è la prova, ma non è tutto: "Open Sea Republic" di Salmo è la sfida delle sfide progettata con il brand Red Bull per 36 ore di musica sul mare. A bordo di un traghetto delle Grandi Navi Veloci Salmo, che è il direttore artistico dell'iniziativa, ogni spazio ospiterà concerti ed eventi, il tutto senza sosta. Il viaggio ...

NY Canta - in corso le selezioni per il Festival della Musica Italiana di New York : ... Beppe Stanco, autore, produttore e già Direttore Musicale del Premio Lunezia e Jonathan Cilia Faro, noto tenore italo-americano, come comitato artistico per l' Italia e il mondo. Le categorie che ...

A Torino la due giorni di Musica elettronica con il Kappa Futurfestival : Si avvicina una nuova edizione di Kappa Futurfestival, la due giorni dedicata alla musica elettronica e arti digitali ospitata nella suggestiva cornice del Parco Dora di Torino sabato 6 e domenica 7 ...

30 persone sono state curate per ipotermia dopo un’improvvisa nevicata durante un festival di Musica elettronica in Francia : 30 persone hanno sofferto di ipotermia a causa di un’improvvisa nevicata durante un festival di musica tecno ed elettronica in Francia, il cosiddetto Teknival. Circa 10mila persone hanno partecipato all’evento che quest’anno era stato organizzato vicino a Creuse, in Borgogna,

ATELLA SOUND CIRCUS 2019 - Al Casale di Teverolaccio festival di Musica e Artisti di Strada : Dopo il successo delle prime edizioni la manifestazione di quest'anno ripropone, con un nuovo ricercato palinsesto di eventi, il format dei concerti di Musica dal vivo a chiusura di tanti spettacoli ...

Festival Mercatali : Cormòns - domenica 5 maggio 2019 - Concerto del Gruppo Corale Ars Musica : ... Concerto del Gruppo Corale Ars Musica Palazzo Locatelli Via XXVI maggio 22 Cormòns GO Orario - Ingresso: 18.00 Il 05/05/19 Per maggiori informazioni Email: info@ccmg.it Vedi Calendario Spettacoli >>>...

Con l'Anciuti music festival al via una stagione di Musica : Appuntamenti concertistici di assoluto livello, conferenze, masterclass, perfino la presentazione - in anteprima mondiale - della copia di un celebre strumento musicale: è evento ricchissimo, di ...